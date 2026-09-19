Zubeen Garg: पहली पुण्यतिथि पर फैंस ने मनाया जुबीन गर्ग दिवस, जानें क्या बोलीं गायक की पत्नी गरिमा गर्ग?

सिंगर जुबीन गर्ग के निधन को एक वर्ष पूरा हो चुका है। असम में गायक जुबीन गर्ग की पहली पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कमारकुची स्थित जुबीन क्षेत्र में तीन दिवसीय जुबीन दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी दौरान जुबिन की पत्नी गरिमा गर्ग एक बातचीत के दौरान भावुक हो गईं।

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पति जुबिन पर क्या बोलीं गरिमा?

सिंगर जुबीन गर्ग का अचानक हादसे में दुनिया छोड़ जाना उनके फैंस और परिवार के लिए काफी बड़ा शॉक था। उनकी निधन के एक साल बीत जाने पर उनकी पत्नी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, ‘मैं उन्हें हर जगह देखती हूं, और वे यहां इसलिए हैं क्योंकि देखिए लोग किस तरह से आए हैं, वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वे किस पृष्ठभूमि से हैं, उनका धर्म क्या है, या उनकी कोई भी मान्यता क्या है। वे इंसान बनकर आए हैं। यहां हम सिर्फ लोगों को देख सकते हैं, और यही उनका दर्शन, उनकी विचारधारा और एक खूबसूरत असम के लिए उनका सपना है। तो यही हमें यहां मिल रहा है, भले ही थोड़े से रूप में, लेकिन हर कोई उनके प्रति प्रेम और सम्मान के साथ यहां आया है।’