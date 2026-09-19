जवान: एटली को फिल्म के लिए विजय ने दी थी यह सलाह, बदल गई पूरी जिंदगी; शाहरुख खान को लेकर कही थी बड़ी बात

विज्ञापन

एटली ने उस समय को भी याद किया, जब शाहरुख खान ने उन्हें 'जवान' के लिए अप्रोच किया था। उन्होंने बताया कि उस वक्त विजय ने उन्हें इस मौके को स्वीकार करने के लिए इंस्पायर किया। विजय ने एटली से कहा था कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हिंदी फिल्म में शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम कैसे करेंगे, बल्कि उन्हें बस यह मौका स्वीकार कर लेना चाहिए।एटली ने कहा, 'जब शाहरुख सर मेरे ऑफिस आए, तो हमारी मीटिंग हुई। विजय ने मुझसे कहा कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो या इसे कैसे संभालते हो। बस मेरे आसपास घूमना बंद करो। आगे बढ़ो और यह फिल्म करो। यह तुम्हारे करियर की दिशा बदल देगी। मेरी जिंदगी बदल गई और मैं विजय अन्ना का शुक्रगुजार हूं।'