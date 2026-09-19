फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Atlee Reveals Vijay Advice After Shah Rukh Khan Approached Him For Jawan

जवान: एटली को फिल्म के लिए विजय ने दी थी यह सलाह, बदल गई पूरी जिंदगी; शाहरुख खान को लेकर कही थी बड़ी बात

Sat, 19 Sep 2026 03:43 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 19 Sep 2026 03:43 PM IST
सार

Atlee: फिल्ममेकर एटली ने शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म से पहले थलापति विजय ने उन्हें ऐसी सलाह दी थी, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। 
 

विज्ञापन
Atlee Reveals Vijay Advice After Shah Rukh Khan Approached Him For Jawan
एटली, विजय और शाहरुख खान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एक्टर विजय से अपने रिश्ते और करियर में उनके योगदान को याद करते हुए एटली ने बताया कि 'राजा रानी' की सफलता के बाद उन्होंने विजय के साथ 'थेरी', 'मार्शल' और 'बिगिल' जैसी फिल्मों में काम किया। एटली ने कहा कि उन्होंने अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन उनके सफर में विजय के सपोर्ट और हौसले का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
विज्ञापन


यह तुम्हारे करियर की दिशा बदल देगी
एटली ने उस समय को भी याद किया, जब शाहरुख खान ने उन्हें 'जवान' के लिए अप्रोच किया था। उन्होंने बताया कि उस वक्त विजय ने उन्हें इस मौके को स्वीकार करने के लिए इंस्पायर किया। विजय ने एटली से कहा था कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हिंदी फिल्म में शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम कैसे करेंगे, बल्कि उन्हें बस यह मौका स्वीकार कर लेना चाहिए।
विज्ञापन


एटली ने कहा, 'जब शाहरुख सर मेरे ऑफिस आए, तो हमारी मीटिंग हुई। विजय ने मुझसे कहा कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो या इसे कैसे संभालते हो। बस मेरे आसपास घूमना बंद करो। आगे बढ़ो और यह फिल्म करो। यह तुम्हारे करियर की दिशा बदल देगी। मेरी जिंदगी बदल गई और मैं विजय अन्ना का शुक्रगुजार हूं।'
विज्ञापन
विज्ञापन

Atlee Reveals Vijay Advice After Shah Rukh Khan Approached Him For Jawan
विजय और एटली - फोटो : सोशल मीडिया
विजय को लेकर कही ये बात 
इसके बाद एटली ने विजय के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि आज वह जो कुछ भी हासिल कर पाए हैं, उसमें उनकी मेहनत के साथ-साथ विजय का भी योगदान है। उन्होंने कहा, 'आज मैं जो शर्ट, पैंट और घड़ी पहनता हूं, वह मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मेरे अन्ना थलापति विजय की वजह भी है। उनके बिना ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था।'

Atlee Reveals Vijay Advice After Shah Rukh Khan Approached Him For Jawan
फिल्म - जवान - फोटो : सोशल मीडिया
'जवान' के बारे में
  • एटली के निर्देशन में बनी फिल्म 'जवान' में शाहरुख खान, नयनतारा, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति, सान्या मल्होत्रा और प्रियमणि नजर आए।
  • इस फिल्म को शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट मिला।
  • बॉक्स ऑफिस पर ग्लोबली इस फिल्म ने 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।

ये भी पढ़ें- गोंधल: महाराष्ट्र की सदियों पुरानी परंपरा पर बनी फिल्म ने मारी ऑस्कर में एंट्री, जानें क्या है 'गोंधल' रस्म?
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed