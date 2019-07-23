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महमूद अली की पुण्यतिथि और मॉब लिचिंग पर नसीरुद्दीन शाह के बयान सहिए ये हैं बॉलीवुड की बड़ी खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 23 Jul 2019 06:47 AM IST
Mehmood Ali and Naseeruddin Shah
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Mehmood Ali and Naseeruddin Shah - फोटो : Social Media
अपने विशिष्ट अंदाज, हाव भाव और बेहतरीन आवाज से दर्शकों को गुदगुदाने वाले कॉमेडी किंग महमूद अली को कौन नहीं जानता। एक्टर महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1933 को मुंबई में हुआ था। 23 जुलाई, 2004 को महमूद इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। महमूद के पिता मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में काम किया करते थे। 

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