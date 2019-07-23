महमूद अली की पुण्यतिथि और मॉब लिचिंग पर नसीरुद्दीन शाह के बयान सहिए ये हैं बॉलीवुड की बड़ी खबरें

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Mehmood Ali and Naseeruddin Shah
- फोटो : Social Media
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चंद्रयान- 2
- फोटो : इसरो
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Alia Bhatt and Ranbir Kapoor
- फोटो : Social Media
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हिमेश रेशमिया
- फोटो : instagram