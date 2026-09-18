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बॉक्स ऑफिस: 200 करोड़ पार हुई 'मिर्जापुर द मूवी', 'हनुमान अंश' का धमाल बरकरार; जानें शुक्रवार का कलेक्शन

Fri, 18 Sep 2026 07:43 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 18 Sep 2026 07:43 PM IST
सार

Box Office Collection: 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही हैं। जानिए दोनों फिल्मों ने आज शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है। 

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Know Hanuman Ansh And Mirzapur The Movie Box Office Collection Earning And Reports
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला
फिल्म 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर बनी हुई हैं। वहीं आज फिल्म 'दायरा' और 'वाइब' भी रिलीज हो गई है। जानिए इन नई फिल्मों से 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' पर कितना असर पड़ा है। 
Know Hanuman Ansh And Mirzapur The Movie Box Office Collection Earning And Reports
मिर्जापुर द मूवी - फोटो : X
'मिर्जापुर द मूवी' की कमाई में गिरावट
  • पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी।
  • फिल्म को रिलीज हुए 15 दिन हो गए हैं।
  • हालांकि 15 दिन बाद इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिली है।
  • आज शुक्रवार को इसने 1.15 करोड़ की कमाई की है।
  • इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 204.60 हो गया है।
  • वीकएंड पर इसकी कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है। 
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‘हनुमान अंश’ - फोटो : instagram @taranadarsh
'हनुमान अंश' का जलवा बरकरार
  • फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है।
  • फिल्म को रिलीज हुए 43 दिन हो गए हैं, लेकिन इसका कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है।
  • फिल्म ने आज 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया है।
  • इसी के साथ इसका टोटल कलेक्शन 245.63 करोड़ हो गया है। 
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दायरा - फोटो : इंस्टाग्राम @kareenakapoorkhan
इन फिल्मों की रिलीज से पड़ सकता है असर 
'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' के अलावा आज 'दायरा' और 'वाइब' भी रिलीज हो गई है। हालांकि दोनों फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत खास नहीं रही, लेकिन इनकी रिलीज से 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' की कमाई में फर्क पड़ सकता है। 

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