बॉक्स ऑफिस: 200 करोड़ पार हुई 'मिर्जापुर द मूवी', 'हनुमान अंश' का धमाल बरकरार; जानें शुक्रवार का कलेक्शन

फिल्म 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर बनी हुई हैं। वहीं आज फिल्म 'दायरा' और 'वाइब' भी रिलीज हो गई है। जानिए इन नई फिल्मों से 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' पर कितना असर पड़ा है।