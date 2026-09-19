करिश्मा तन्ना: पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर क्या बोलीं अभिनेत्री? जानें किस बात के लिए खुद को मानती हैं जिम्मेदार

करिश्मा तन्ना हाल ही में मां बनी हैं। एक्ट्रेस और उनके पति वरुण बंगेरा हाल ही में एक प्यारे से बेटे वेद के पैरेंट्स बने हैं। करिश्मा ने अपनी एक बातचीत में पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के बारे में बात की है। जाने क्या कहा एक्ट्रेस ने….

क्या कहा करिश्मा ने पोस्ट पार्टम डिप्रेशन ?

करिश्मा तन्ना ने बेटे वेद के जीवन में शामिल होने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, ‘मैंने खुद को पोस्टपार्टम के लिए तैयार किया था, ये सच है और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं। लेकिन, इन सबके बाद भी यह फेज आके ऊपर असर छोड़ता है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको इससे गुजरना होता है। मैं बस सब औरतों से यही कहना चाहूंगी कि इसके लिए खुद को दोष मत देना, खुद को जज मत करना और गिल्ट महसूस मत करना। जो भी आप कर रही हैं ये आपके और बच्चे के लिए सही है। एक खुशहाल मां ही एक खुशहाल बच्चे की परवरिश कर पाती है।’