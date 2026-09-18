केबीसी 18: 'शोले' की 'ये दोस्ती' ने जीता बिग बी का दिल, फैन की बनाई मधुबनी कला पहुंची अमिताभ बच्चन तक

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दरअसल, एक फैन ने फिल्म के मशहूर गाने 'ये दोस्ती' से प्रेरित मधुबनी कला बनाई थी, जो करीब एक दशक बाद अमिताभ बच्चन को भेंट की गई। वरुण ग्रोवर ने बताया कि राजकुमारी नाम की एक फैन हिंदी सिनेमा की पुरानी फिल्मों की बड़ी फैन हैं। उन्होंने करीब 10 साल पहले कई फिल्मों के पोस्टर और मधुबनी कला तैयार की थी। इन्हीं में से एक कलाकृति 'शोले' के गाने 'ये दोस्ती' से प्रेरित थी।वरुण ने बताया कि लंबे समय बाद यह कलाकृति अमिताभ बच्चन तक पहुंची। उन्होंने यह भी बताया कि राजकुमारी ने 1975 में अमिताभ बच्चन की फिल्मों 'शोले', 'चुपके चुपके' और 'दीवार' को खास अंदाज में अपनी कला के जरिए पेश किया था।वरुण ग्रोवर ने अमिताभ बच्चन के साथ अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। वरुण ने यह भी बताया कि वह अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी में चैरिटी के लिए पहुंचे थे। शो से मिलने वाली पुरस्कार राशि आदर्श संस्था को दी जानी है।