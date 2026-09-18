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केबीसी 18: 'शोले' की 'ये दोस्ती' ने जीता बिग बी का दिल, फैन की बनाई मधुबनी कला पहुंची अमिताभ बच्चन तक

Fri, 18 Sep 2026 05:09 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 18 Sep 2026 05:09 PM IST
सार

अमिताभ बच्चन: गीतकार और लेखक वरुण ग्रोवर हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के एक खास कॉमेडी एपिसोड में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। इस दौरान उन्होंने शो के सेट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं और इस खास किस्से के बारे में बताया।
 

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Amitabh Bachchan Receives Fan-Made Madhubani Art Inspired By Sholay On KBC 18 Set
अमिताभ बच्चन - फोटो : इंस्टाग्राम @vidushak

विस्तार
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बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म 'शोले' आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है। फिल्म के डायलॉग से लेकर गाने तक आज भी खूब पसंद किए जाते हैं। अब 'शोले' से जुड़ी एक खास चीज अमिताभ बच्चन तक पहुंची है। 
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फैन ने बनाई थी 'शोले' की मधुबनी कला
दरअसल, एक फैन ने फिल्म के मशहूर गाने 'ये दोस्ती' से प्रेरित मधुबनी कला बनाई थी, जो करीब एक दशक बाद अमिताभ बच्चन को भेंट की गई। वरुण ग्रोवर ने बताया कि राजकुमारी नाम की एक फैन हिंदी सिनेमा की पुरानी फिल्मों की बड़ी फैन हैं। उन्होंने करीब 10 साल पहले कई फिल्मों के पोस्टर और मधुबनी कला तैयार की थी। इन्हीं में से एक कलाकृति 'शोले' के गाने 'ये दोस्ती' से प्रेरित थी।
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वरुण ने बताया कि लंबे समय बाद यह कलाकृति अमिताभ बच्चन तक पहुंची। उन्होंने यह भी बताया कि राजकुमारी ने 1975 में अमिताभ बच्चन की फिल्मों 'शोले', 'चुपके चुपके' और 'दीवार' को खास अंदाज में अपनी कला के जरिए पेश किया था।
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वरुण ग्रोवर ने अमिताभ बच्चन के साथ अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। वरुण ने यह भी बताया कि वह अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी में चैरिटी के लिए पहुंचे थे। शो से मिलने वाली पुरस्कार राशि आदर्श संस्था को दी जानी है। 

Amitabh Bachchan Receives Fan-Made Madhubani Art Inspired By Sholay On KBC 18 Set
अमिताभ बच्चन - फोटो : सोशल मीडिया
अमिताभ बच्चन का वर्कफ्रंट
  • वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन इन दिनों केबीसी 18 को होस्ट करते नजर आ रहे हैं।
  • ये शो सोनी चैनल पर प्रसारित होता है।
  • वहीं फिल्मों की बात करें, तो बिग बी जल्द ही कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में नजर आएंगे।
  • फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन कर रहे हैं।
  • इसमें प्रभास और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

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