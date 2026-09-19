कटरीना कैफ: अभिनेत्री के बचाव में आईं खुशबू सुंदर, इस बात के लिए किया प्रेरित; पुरुषों से पूछ लिए ये सवाल

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विज्ञापन हाल ही में कटरीना कैफ के लिए एक आम सी आउटिंग बहुत खास बन गई। प्रेग्नेंसी के बाद उनके शरीर में आए बदलावों को लेकर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया। हालांकि अभिनेत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा लेकिन उनके फैंस और सेलेब्स उनके बचाव में आगे आए हैं। अभिनेत्री और पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर ने भी उनका बचाव किया है।

खुशबू सुंदर ने पूछा सवाल

अपने इंस्टाग्राम और एक्स पर पोस्ट किए गए एक लंबे नोट में खुशबू ने सवाल किया कि एक महिला के शरीर को हमेशा पब्लिक अनाउंसमेंट की तरह क्यों माना जाता है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि एक खास उम्र पार करने वाली महिलाओं को उनके बेहतरीन दौर से क्यों आंका जाता है। उन्होंने पूछा कि मगर पुरुषों के मामले में यह जुनून कहां होता है?

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पुरुषों से महिलाओं की तुलना

खुशबू ने लिखा, 'जब कोई पुरुष गंजा होता है, तो उसे खास माना जाता है। जब किसी पुरुष की कमर 40 इंच की हो जाती है, तो कोई नहीं पूछता कि उसके 'प्राइम' का क्या हुआ। जब किसी पुरुष के बाल ग्रे या पूरी तरह सफेद हो जाते हैं, तो अचानक वह 'सॉल्ट-एंड-पेपर हैंडसम', 'मैच्योर' और 'करिश्माई' हो जाता है। जब कोई पुरुष उम्रदराज होता है, तो उसे अनुभव के साथ और अधिक आकर्षक बनने की छूट मिलती है। मगर जब कोई महिला उम्रदराज होती है, तो अचानक उसकी हर झुर्री, हर किलो वजन, हर ग्रे बाल और उसके शरीर में आया हर बदलाव सार्वजनिक बहस का विषय बन जाता है।' सा रे गा मा पा: शो का होस्ट बनने पर क्या बोले श्रेयस तलपड़े? शंकर महादेवन और कुमार सानू का करेंगे सहयोग खुशबू ने लिखा, 'जब कोई पुरुष गंजा होता है, तो उसे खास माना जाता है। जब किसी पुरुष की कमर 40 इंच की हो जाती है, तो कोई नहीं पूछता कि उसके 'प्राइम' का क्या हुआ। जब किसी पुरुष के बाल ग्रे या पूरी तरह सफेद हो जाते हैं, तो अचानक वह 'सॉल्ट-एंड-पेपर हैंडसम', 'मैच्योर' और 'करिश्माई' हो जाता है। जब कोई पुरुष उम्रदराज होता है, तो उसे अनुभव के साथ और अधिक आकर्षक बनने की छूट मिलती है। मगर जब कोई महिला उम्रदराज होती है, तो अचानक उसकी हर झुर्री, हर किलो वजन, हर ग्रे बाल और उसके शरीर में आया हर बदलाव सार्वजनिक बहस का विषय बन जाता है।'

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कटरीना को लेकर क्या बोलीं खुशबू?

खुशबू ने कहा, 'कटरीना कैफ खूबसूरत थीं, हैं और हमेशा रहेंगी। मैं जिसने खुद मातृत्व और शरीर में बदलाव का अनुभव किया है इस सफर को गहराई से समझती हूं। मैं जानती हूं कि अपने शरीर के लिए जज किए जाने पर कैसा महसूस होता है। जब मेरा वजन ज्यादा था, तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था और मुझे ऐसी महिलाओं के रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें 'मोटा और बदसूरत' माना जाता था। आज वजन कम करने के बाद मुझसे पूछा जाता है, या यूं कहें कि समाज ने मान लिया है कि मैं इंजेक्शन ले रही हूं। समाज के इन लोगों में से कितनों ने मेरे लिए ये इंजेक्शन खरीदने के लिए पैसे दिए हैं?'