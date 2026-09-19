नवाजुद्दीन सिद्दीकी: 'थामा' में अभिनय के लिए समय ने अभिनेता का उड़ाया मजाक, पूछा- आखिर कहां हुई थी गड़बड़ी?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 19 Sep 2026 09:15 AM IST
सार
Nawazuddin Siddiqui: शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 में समय रैना ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मजाक उड़ाया है। फिल्म 'थामा' में उनकी अदाकारी के लिए उन्हें रोस्ट किया गया है। नवाजुद्दीन ने भी समय का साथ दिया है।
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विस्तार
आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, मेधा शंकर और वरुण धवन के बाद, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के ऐसे कलाकार हैं जो समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 के पैनल में शामिल हुए हैं। शो के दौरान, समय ने नवाजुद्दीन की फिल्म 'थामा' में उनकी परफॉर्मेंस पर मजाक उड़ाया। यह एक वैम्पायर कॉमेडी फिल्म थी, जिसे इस साल की शुरुआत में रिलीज होने पर खराब रिव्यू मिले थे।
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समय रैना ने नवाजुद्दीन से पूछा सवाल
नवाजुद्दीन से बात करते हुए समय ने पूछा, 'सर, आपने 'थामा' क्यों की? आपने इसे बनाया ही क्यों?' नवाजुद्दीन ने थोड़ा रुक कर पूछा, 'थामा?' फिर थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, 'खैर, बन गई। अब तो हो गया।'
जब समय ने पूछा, 'सर, हम ऐसी बातें कह सकते हैं, है ना?' तो नवाजुद्दीन ने जवाब दिया, 'हां, बिल्कुल। आपने तो कह ही दिया है। अब और क्या कह सकते हैं?'
फिर समय ने कहा, 'नहीं, नहीं, मुझे इजाजत लेनी चाहिए।' इस पर नवाज़ुद्दीन ने जवाब दिया, 'आपको सच में लेनी चाहिए।'
नवाजुद्दीन से बात करते हुए समय ने पूछा, 'सर, आपने 'थामा' क्यों की? आपने इसे बनाया ही क्यों?' नवाजुद्दीन ने थोड़ा रुक कर पूछा, 'थामा?' फिर थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, 'खैर, बन गई। अब तो हो गया।'
जब समय ने पूछा, 'सर, हम ऐसी बातें कह सकते हैं, है ना?' तो नवाजुद्दीन ने जवाब दिया, 'हां, बिल्कुल। आपने तो कह ही दिया है। अब और क्या कह सकते हैं?'
फिर समय ने कहा, 'नहीं, नहीं, मुझे इजाजत लेनी चाहिए।' इस पर नवाज़ुद्दीन ने जवाब दिया, 'आपको सच में लेनी चाहिए।'
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समय ने नवाजुद्दीन की तारीफ की
समय रैना ने जल्द ही बात बदली और 'सेक्रेड गेम्स' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'लेकिन 'सेक्रेड गेम्स' कमाल की थी। सच में। हर कोई 'सेक्रेड गेम्स' को पसंद करता है।' फिर समय ने मजाक में कहा, 'उसमें नवाज सर ने ड्रग्स ली, शराब पी, वेश्याओं के साथ सोए और फिर सेट पर आ गए।' इस पर नवाजुद्दीन ने भी मजाक में साथ देते हुए जवाब दिया, 'मैं आज भी उसी तरह तैयारी करके आया हूं।'
समय ने नवाजुद्दीन को चेताया
इस बात पर समय ने उन्हें चेतावनी दी, 'प्लीज, सोच-समझकर बोलिएगा। इस सीट पर बैठने वाले लोगों ने कुछ बहुत अजीब बातें कही हैं।' ऐसा लग रहा था कि वह रणवीर अल्लाहबादिया की बात कर रहे थे, जो पिछले साल एक एपिसोड के दौरान इसी सीट पर बैठे थे और वह एपिसोड काफी विवादों में रहा था।
समय रैना ने जल्द ही बात बदली और 'सेक्रेड गेम्स' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'लेकिन 'सेक्रेड गेम्स' कमाल की थी। सच में। हर कोई 'सेक्रेड गेम्स' को पसंद करता है।' फिर समय ने मजाक में कहा, 'उसमें नवाज सर ने ड्रग्स ली, शराब पी, वेश्याओं के साथ सोए और फिर सेट पर आ गए।' इस पर नवाजुद्दीन ने भी मजाक में साथ देते हुए जवाब दिया, 'मैं आज भी उसी तरह तैयारी करके आया हूं।'
समय ने नवाजुद्दीन को चेताया
इस बात पर समय ने उन्हें चेतावनी दी, 'प्लीज, सोच-समझकर बोलिएगा। इस सीट पर बैठने वाले लोगों ने कुछ बहुत अजीब बातें कही हैं।' ऐसा लग रहा था कि वह रणवीर अल्लाहबादिया की बात कर रहे थे, जो पिछले साल एक एपिसोड के दौरान इसी सीट पर बैठे थे और वह एपिसोड काफी विवादों में रहा था।
नवाजुद्दीन की एक्टिंग का उड़ाया मजाक
एपिसोड में आगे, समय रैना ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से एक कंटेस्टेंट को एक्टिंग सिखाने में मदद करने के लिए कहा, ताकि वह एक महिला कंटेस्टेंट को डेट पर ले जा सके।
नवाजुद्दीन ने कहा, 'मुझे ऐसी स्थितियों में डर लगता है।'
समय ने पूछा, 'आपको एक्टिंग आती है, है ना?' नवाजुद्दीन ने जवाब दिया, 'हां, मैं एक्टिंग कर सकता हूं।'
समय ने तुरंत पूछा, 'तो, 'थामा' में क्या गड़बड़ हो गई थी?' यह सुनकर सब हंस पड़े।
नवाजुद्दीन हंसे और बोले, 'अरे यार, मैं वैसी ही एक्टिंग करूंगा जैसी मैंने 'थामा' में की थी।'
समय ने झट से कहा, 'नहीं, 'थामा' वाली एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं, प्लीज।'
एपिसोड में आगे, समय रैना ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से एक कंटेस्टेंट को एक्टिंग सिखाने में मदद करने के लिए कहा, ताकि वह एक महिला कंटेस्टेंट को डेट पर ले जा सके।
नवाजुद्दीन ने कहा, 'मुझे ऐसी स्थितियों में डर लगता है।'
समय ने पूछा, 'आपको एक्टिंग आती है, है ना?' नवाजुद्दीन ने जवाब दिया, 'हां, मैं एक्टिंग कर सकता हूं।'
समय ने तुरंत पूछा, 'तो, 'थामा' में क्या गड़बड़ हो गई थी?' यह सुनकर सब हंस पड़े।
नवाजुद्दीन हंसे और बोले, 'अरे यार, मैं वैसी ही एक्टिंग करूंगा जैसी मैंने 'थामा' में की थी।'
समय ने झट से कहा, 'नहीं, 'थामा' वाली एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं, प्लीज।'
थामा के बारे में जानकारी
- खबरों के मुताबिक, 'थामा' 125 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी।
- बॉक्स ऑफिस पर इसने 187.59 करोड़ रुपये कमाए थे।
- इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिकाओं में थे।
- दिनेश विजन के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की इस फिल्म ने ज्यादातर फैंस और क्रिटिक्स को प्रभावित नहीं किया।
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