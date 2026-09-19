{"_id":"6aadfa818c908dbeae08800d","slug":"ranbir-kapoor-treats-paps-to-sweets-alia-bhatt-raha-and-neetu-kapoor-joins-ganpati-visarjan-2026-09-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गणेश विसर्जन: नंगे पैर रणबीर कपूर ने दी बप्पा को विदाई, आलिया भट्ट ने दिया साथ; राहा और नीतू भी आईं नजर","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन इन दिनों बॉलीवुड के सितारे गणपति विसर्जन को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और नीतू कपूर गणपति विसर्जन के लिए एक साथ आए। उन्होंने प्रार्थना, मंत्रों और बप्पा को प्यार भरी विदाई के साथ अपने परिवार के त्योहार का समापन किया। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर विसर्जन के वीडियो सामने आए, जिनमें परिवार को रस्मों में हिस्सा लेते हुए और विसर्जन के लिए जुलूस को आगे बढ़ते हुए देखा गया। विसर्जन से पहले रणबीर पैपराजी का अभिवादन करते हुए भी दिखे।

नंगे पैर नजर आए रणबीर कपूर

कैमरे के सामने पोज देने से पहले, रणबीर ने पैपराजी को मिठाइयां बांटी और नीतू व आलिया को अपनी बेटी राहा के साथ बुलाया। विदाई के समय गणपति की मूर्ति ले जाने में अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाई। ऑरेंज कुर्ता और सफेद पतलून पहने वह नंगे पैर चले और सजी हुई मूर्ति को संभाले रहे। एक और क्लिप में रणबीर, आलिया और नीतू को जश्न के दौरान एक साथ 'गणपति बप्पा मोरया' का जाप करते हुए देखा गया।

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आलिया ने राहा को गोद में लिया

आलिया ने गुलाबी और हरे रंग का पारंपरिक पहनावा पहना था। एक वीडियो में उन्हें रस्मों के दौरान परिवार के साथ राहा को अपनी गोद में लिए हुए देखा गया। नीले रंग के कपड़े पहने नीतू कपूर पूजा की थाली लिए उनके साथ चल रही थीं।

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परिवार ने समारोह को रखा निजी

एक क्लिप में मंत्रोच्चार के दौरान रणबीर, आलिया और नीतू के बीच एक खुशनुमा पल कैद हुआ। रणबीर ने नीतू के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, जबकि आलिया उनके बगल में मुस्कुराते हुए खड़ी थीं और उनके आस-पास जश्न चल रहा था। परिवार ने त्योहार को पारंपरिक और काफी हद तक निजी रखा। बप्पा की विदाई के समय ढोल की थाप और मंत्रोच्चार हो रहा था।

एक साथ आया परिवार

बाद में, जब जुलूस विसर्जन के लिए आगे बढ़ा, तो रणबीर खुद गणपति की मूर्ति ले जाते हुए दिखे। वह रस्मों में पूरी तरह शामिल दिखे और गणेश जी को विदाई देने से पहले परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मंत्रोच्चार में शामिल हुए। आलिया और नीतू इस साल बप्पा को अलविदा कहने से पहले एक आखिरी जश्न के लिए एक साथ आए थे।



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बाद में, जब जुलूस विसर्जन के लिए आगे बढ़ा, तो रणबीर खुद गणपति की मूर्ति ले जाते हुए दिखे। वह रस्मों में पूरी तरह शामिल दिखे और गणेश जी को विदाई देने से पहले परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मंत्रोच्चार में शामिल हुए। आलिया और नीतू इस साल बप्पा को अलविदा कहने से पहले एक आखिरी जश्न के लिए एक साथ आए थे।