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सनी देओल के बेटे करण पर भड़का ये एक्टर, कहा- 'उसने मुझे देखा और हेलाे तक नहीं कहा'

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 24 Sep 2019 12:30 PM IST
sunny deol and karan deol
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sunny deol and karan deol - फोटो : amar ujala mumbai
सनी देओल के बेटे करण देओल ने हाल ही में फिल्म 'पल पल दिल के पास' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया । सनी देओल ने ही बेटे की डेब्यू फिल्म डायरेक्ट की है । वहीं धर्मेंद्र इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं । इस फिल्म को दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है । फिल्म में करण, एक्ट्रेस सहर बांबा के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं । हाल ही में एक एक्टर करण के ऊपर भड़क गए और उनके खिलाफ ट्वीट कर दिया । 
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