महेश मांजरेकर: 'बिना किसी वजह के...', नाना पाटेकर के सपोर्ट में आए अभिनेता; तनुश्री के आरोपों पर रखी राय
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 13 Nov 2026 09:02 PM IST
सार
- 2008 में तनुश्री दत्ता ने 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।
- नाना पाटेकर के निधन के बाद दत्ता ने इस विवाद पर फिर से बात की और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए।
- जून 2019 में मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि दत्ता के दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
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विस्तार
अभिनेता महेश मांजरेकर ने नाना पाटेकर का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि तनुश्री दत्ता की तरफ से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद नाना पाटेकर को बिना किसी वजह के बहुत कुछ सहना पड़ा। अपने दोस्त से जुड़े इस विवाद का जिक्र करते हुए, मांजरेकर ने दावा किया कि जिस सेट पर कथित घटना हुई थी, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बताया था कि कुछ भी नहीं हुआ था।
नाना पर कब लगा था इल्जाम?
तनुश्री दत्ता ने 2008 में 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह आरोप 2018 में फिर से सामने आए और भारत के 'मी टू' आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गए। पाटेकर ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया। मांजरेकर ने सवाल उठाया कि यह विवाद फिर से चर्चा में क्यों आ गया है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि 8 अक्तूबर, 2026 को पाटेकर के निधन से पहले वे उनसे आखिरी बार नहीं मिल पाए।
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नाना पर कब लगा था इल्जाम?
तनुश्री दत्ता ने 2008 में 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह आरोप 2018 में फिर से सामने आए और भारत के 'मी टू' आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गए। पाटेकर ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया। मांजरेकर ने सवाल उठाया कि यह विवाद फिर से चर्चा में क्यों आ गया है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि 8 अक्तूबर, 2026 को पाटेकर के निधन से पहले वे उनसे आखिरी बार नहीं मिल पाए।
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बिना किसी वजह के बात को तूल दिया गया
न्यूज 18 के साथ बातचीत में मांजरेकर ने कहा कि वह ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो उस शूटिंग के दौरान वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि क्या हुआ था, क्योंकि वे सेट पर मौजूद लोगों को जानते थे। उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि उस दिन क्या हुआ था। सेट पर मौजूद सभी लोग मेरे परिचित थे और मुझे यह भी पता है कि वहां कौन-कौन था। इसे बिना किसी वजह के तूल दिया गया।'
न्यूज 18 के साथ बातचीत में मांजरेकर ने कहा कि वह ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो उस शूटिंग के दौरान वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि क्या हुआ था, क्योंकि वे सेट पर मौजूद लोगों को जानते थे। उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि उस दिन क्या हुआ था। सेट पर मौजूद सभी लोग मेरे परिचित थे और मुझे यह भी पता है कि वहां कौन-कौन था। इसे बिना किसी वजह के तूल दिया गया।'
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ऐसी बातों को नजर अंदाज करना चाहिए
मांजरेकर ने दावा किया कि उन्होंने शूटिंग के दौरान मौजूद लोगों से बात की थी और उन्होंने बताया था कि कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि इस विवाद का पाटेकर पर बहुत बुरा असर पड़ा। उन्होंने आगे कहा, 'सेट पर मौजूद मेरे सभी परिचितों ने मुझे बताया था कि कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था। नाना को बिना किसी वजह के बहुत कुछ सहना पड़ा। ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। मगर सोशल मीडिया की वजह से, हर किसी की अपनी राय होती है और इसका कोई इलाज नहीं है।'
मांजरेकर ने दावा किया कि उन्होंने शूटिंग के दौरान मौजूद लोगों से बात की थी और उन्होंने बताया था कि कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि इस विवाद का पाटेकर पर बहुत बुरा असर पड़ा। उन्होंने आगे कहा, 'सेट पर मौजूद मेरे सभी परिचितों ने मुझे बताया था कि कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था। नाना को बिना किसी वजह के बहुत कुछ सहना पड़ा। ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। मगर सोशल मीडिया की वजह से, हर किसी की अपनी राय होती है और इसका कोई इलाज नहीं है।'
क्या है विवाद?
यह विवाद 2008 का है, जब तनुश्री दत्ता ने 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से पेश आने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस साल मार्च में एक गाने की शूटिंग के दौरान पाटेकर ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब वह शूटिंग वाली जगह से निकलने की कोशिश कर रही थीं, तो भीड़ ने उनकी कार पर हमला कर दिया।
सितंबर 2018 में जब दत्ता ने एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बात की, तो ये आरोप फिर से चर्चा में आ गए। उनके इस खुलासे ने भारत के मनोरंजन उद्योग में मीटू आंदोलन की शुरुआत करने में मदद की।
अक्टूबर 2018 में दत्ता ने नाना, गणेश, राकेश और समी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पाटेकर ने इन आरोपों से इनकार किया। जून 2019 में मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि दत्ता के दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
यह विवाद 2008 का है, जब तनुश्री दत्ता ने 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से पेश आने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस साल मार्च में एक गाने की शूटिंग के दौरान पाटेकर ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब वह शूटिंग वाली जगह से निकलने की कोशिश कर रही थीं, तो भीड़ ने उनकी कार पर हमला कर दिया।
सितंबर 2018 में जब दत्ता ने एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बात की, तो ये आरोप फिर से चर्चा में आ गए। उनके इस खुलासे ने भारत के मनोरंजन उद्योग में मीटू आंदोलन की शुरुआत करने में मदद की।
अक्टूबर 2018 में दत्ता ने नाना, गणेश, राकेश और समी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पाटेकर ने इन आरोपों से इनकार किया। जून 2019 में मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि दत्ता के दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
विवाद फिर से सार्वजनिक चर्चा में आया
कब हुआ नाना का निधन?
- पाटेकर की मौत की खबर के बाद, दत्ता ने इस विवाद पर फिर से बात की और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए।
- उनकी इन पोस्ट की वजह से ये आरोप एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गए।
कब हुआ नाना का निधन?
- 8 अक्टूबर 2026 को 75 साल की उम्र में पाटेकर का निधन हो गया।
- उन्हें गोवा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लगभग 45 मिनट तक CPR (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश की।
- खबरों के अनुसार, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है।