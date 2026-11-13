साउथ में सुपरस्टार बनी 'शाका लाका बूम बूम' की शोना, यूट्यूबर बने 'जूनियर जी'; कहां हैं 90’s के बाल कलाकार?

1 of 8 बाल दिवस - फोटो : अमर उजाला







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आज पूरे देश में बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आपको हम उन कलाकारों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। इन कलाकारों में कई आज भी अभिनय में सक्रिय हैं तो कईयों ने अब अभिनय से दूरी बना ली है। जानिए बाल कलाकार के रूप में मशहूर हुए ये कलाकार अब क्या कर रहे हैं?

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2 of 8 किंशुक वैद्य - फोटो : सोशल मीडिया

किंशुक वैद्य

'शाका लाका बूम बूम' के किंशुक वैद्य को सबसे ज्यादा इसी शो के लिए जाना जाता है। 2000 के दशक में यह शो बच्चों में खूब लोकप्रिय था। इससे पहले वह धार्मिक नाटकों जैसे 'विष्णु पुराण' और 'जप तप वर्त' में काम किया था। वह 'एक रिश्ता साझेदारी का' में भी नजर आ चुके हैं। वह साल 2018 से 2023 तक प्रसारित हुए टीवी शो 'राधा कृष्ण' में भी नजर आए।

3 of 8 मृणाल कुलकर्णी - फोटो : सोशल मीडिया

मृणाल कुलकर्णी

साल 2000 के टीवी शो 'सोन परी' में मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी अभी भी सिनेमा की दुनिया में एक्टिव हैं। उन्होंने शो 'मीराबाई' से घर-घर में पहचान बनाई। वह 24 सितंबर 2026 को रिलीज हुई मराठी फिल्म 'बंडखोर' में नजर आईं। साल 2023 में उन्होंने निर्देशन में कदम रखा और मराठी फिल्म 'प्रेम मांजे प्रेम मांजे प्रेम आस्था' को निर्देशित किया।

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4 of 8 श्वेता बसु प्रसाद - फोटो : सोशल मीडिया

श्वेता बसु प्रसाद

साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'मकड़ी' काफी लोकप्रिय हुई। इस फिल्म में श्वेता बसु प्रसाद के किरदार चुन्नी और मुन्नी की खूब तारीफ हुई। इस फिल्म में शानदार अदाकारी के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला। वह 'मर्द को दर्द नहीं होता' और 'इंडिया लॉकडाउन' जैशी फिल्मों में नजर आईं। वह अभी भी सिनेमा में एक्टिव हैं। आखिरी बार उन्हें अक्तूबर 2026 में तेलुगु फिल्म 'ना वाइफ' मिसिंग में देखा गया।

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5 of 8 सना सईद - फोटो : सोशल मीडिया