Parivarik ManuRanjan Review: परिवार संग देखने के लिए परफेक्ट मनुरंजन; पंकज त्रिपाठी ने बचाया, कहां हुई गड़बड़?

कहानी

फिल्म की कहानी लखनऊ बिजली विभाग में काम करने वाले रंजन दुबे (पंकज त्रिपाठी) की है। रंजन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभने के चक्कर में खुद कुंवारे रहे गए। एक बड़ी बहन और दो छोटी बहनों की शादी तो हो गई पर देखते ही देखते कब रंजन बाबू 40 के हो गए पता ही नहीं चला। हालांकि, इतने के बाद भी वह अपने सभ्य व्यवहार के चलते मोहल्ले के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। बड़ी सी कोठी में रहने वाले रंजन के साथी कर्मचारी और पड़ोसी राजाराम (बृजेंद्र काला) रंजन का घर और उनको संभालने के लिए एक सर्वगुण संपन्न हाउसकीपर का इश्तिहार दे देते हैं।



इसे देखकर हेलेन (अदिति राव हैदरी) रंजन के घर काम करने चली आती हैं। धीरे-धीरे हेलेन रंजन की जिंदगी और उनका घर दोनों संवार देती हैं पर समाज और रंजन के परिवार वालों को दोनों का बिना शादी एक ही घर में साथ रहना खटकने लगता है। परिवार वाले चाहते हैं कि रंजन शादी कर लें पर रंजन का दिल हेलेन पर अटक जाता है। इसी बीच एक दिन हेलेन को ढूंढते हुए पुलिस रंजन के घर पहुंचती है। पता चलता है कि वह हेलेन का असली नाम मनु जोशी है और वह अपने घर से फरार हैं। इसके बाद जो राज खुलते हैं, वहीं से ट्विस्ट आ जाता है।