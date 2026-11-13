रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: क्या नौवें दिन घटी कमाई? 'जवान' का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आगे बढ़ी रणबीर की फिल्म

1 of 5 रामायण - फोटो : अमर उजाला







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रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की रिलीज का आज नौवां दिन है। बॉक्स ऑफिस पर इतने दिन गुजर जाने के बावजूद यह फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। हालांकि दूसरे शुक्रवार को फिल्म की कमाई में गिरावट आई है। नौवें दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' का रिकॉर्ड तोड़ा है। जानिए फिल्म ने आज कितना कलेक्शन किया है।

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नौवें दिन घटा 'रामायण' का कलेक्शन पहले दिन 'रामायण' ने 64.85 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई से खाता खोला था।

पांचवें दिन इसने सबसे ज्यादा 107.50 करोड़ रुपये की कमाई की।

आठवें दिन फिल्म ने 53.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

आज खबर लिखे जाने तक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 33.32 करोड़ रुपये कमाए हैं।

इस तरह से अब 'रामायण' का कुल कलेक्शन 596.92 करोड़ रुपये हो गया है।

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'रामायण' ने तोड़ा 'पठान' का रिकॉर्ड

भारत में यह फिल्म तो अच्छी कमाई कर रही है। दुनियाभर में भी यह अच्छी कमाई कर रही है। नौ दिनों में इसने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1,033.55 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' (1,050.30 करोड़ रुपये) के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ा है। अब इस फिल्म की निगाहें 'जवान' (1,148.32 करोड़ रुपये) के कलेक्शन पर हैं।

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4 of 5 'रामायण' - फोटो : अमर उजाला

हिंदी भाषा में हुई सबसे ज्यादा कमाई नौवें दिन पूरे देश में 'रामायण' के 19105 शोज दिखाए जा रहे हैं।

हिंदी भाषा में फिल्म ने 27.26 करोड़ रुपये कमाए हैं।

कन्नड़ भाषा में 2.16 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

तमिल भाषा में इसने 1.90 करोड़ रुपये और तेलुगु में 2.00 करोड़ रुपये कमाए हैं।

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