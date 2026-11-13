Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Ramayana box office collection day 9 break the pathaan record on worldwide

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: क्या नौवें दिन घटी कमाई? 'जवान' का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आगे बढ़ी रणबीर की फिल्म

Fri, 13 Nov 2026 08:42 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 13 Nov 2026 08:42 PM IST
सार

हर दिन की तरह 'रामायण' ने आज भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाया है।
इस फिल्म ने आज हिंदी भाषा (27.26 करोड़ रुपये) में सबसे ज्यादा कमाई की है।
ओपनिंग डे पर 'रामायण' ने 64.85 करोड़ रुपये से अपना खाता खोला था।
 

विज्ञापन
Ramayana box office collection day 9 break the pathaan record on worldwide
रामायण - फोटो : अमर उजाला
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की रिलीज का आज नौवां दिन है। बॉक्स ऑफिस पर इतने दिन गुजर जाने के बावजूद यह फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। हालांकि दूसरे शुक्रवार को फिल्म की कमाई में गिरावट आई है। नौवें दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' का रिकॉर्ड तोड़ा है। जानिए फिल्म ने आज कितना कलेक्शन किया है।
Trending Videos
Ramayana box office collection day 9 break the pathaan record on worldwide
रामायण - फोटो : अमर उजाला
नौवें दिन घटा 'रामायण' का कलेक्शन
  • पहले दिन 'रामायण' ने 64.85 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई से खाता खोला था। 
  • पांचवें दिन इसने सबसे ज्यादा 107.50 करोड़ रुपये की कमाई की।
  • आठवें दिन फिल्म ने 53.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। 
  • आज खबर लिखे जाने तक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 33.32 करोड़ रुपये कमाए हैं।
  • इस तरह से अब 'रामायण' का कुल कलेक्शन 596.92 करोड़ रुपये हो गया है।
Ramayana box office collection day 9 break the pathaan record on worldwide
रामायण - फोटो : अमर उजाला
'रामायण' ने तोड़ा 'पठान' का रिकॉर्ड 
भारत में यह फिल्म तो अच्छी कमाई कर रही है। दुनियाभर में भी यह अच्छी कमाई कर रही है। नौ दिनों में इसने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1,033.55 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' (1,050.30 करोड़ रुपये) के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ा है। अब इस फिल्म की निगाहें 'जवान' (1,148.32 करोड़ रुपये) के कलेक्शन पर हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Ramayana box office collection day 9 break the pathaan record on worldwide
'रामायण' - फोटो : अमर उजाला
हिंदी भाषा में हुई सबसे ज्यादा कमाई
  • नौवें दिन पूरे देश में 'रामायण' के 19105 शोज दिखाए जा रहे हैं। 
  • हिंदी भाषा में फिल्म ने 27.26 करोड़ रुपये कमाए हैं।
  • कन्नड़ भाषा में 2.16 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
  • तमिल भाषा में इसने 1.90 करोड़ रुपये और तेलुगु में 2.00 करोड़ रुपये कमाए हैं। 
विज्ञापन
Ramayana box office collection day 9 break the pathaan record on worldwide
'रामायण' - फोटो : अमर उजाला
फिल्म की स्टारकास्ट
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं। फिल्म का दूसरा भाग दिवाली 2028 में रिलीज होने वाला है। 'रामायण' में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, अरुण गोविल, रकुल प्रीत, लारा दत्ता और विवेक ओबेरॉय हैं। अनुपम खेर ने जटायु के किरदार के लिए आवाज दी है। 'रामायण' का निर्माण प्राइम फोकस स्टूडियो और DNEG के बैनर तले हुआ है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed