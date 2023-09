फिल्म देखने के बाद एक यूजर ने 'जवान' की सराहना करते हुए लिखा, ''शाहरुख की धमाकेदार एंट्री, क्या शानदार तरीके से एटली ने फिल्म का परिचय कराया है, मस्ट वॉच मूवी।'' वहीं, एक दूसरे ने लिखा, “#जवान सुबह का शो देखा और यह हर सेकंड और निश्चित रूप से पैसा वसूल फिल्म है। हाई-ऑक्टेन एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर फिल्म है।'





JAWAN is a Blockbuster ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#Atlee had shown his excellent craftsmanship by giving a movie full of action, emotion & drama



This decade belongs to king #ShahRukhKhan𓃵 #VijaySethupathi #DeepikaPadukone & Naintara were 🔥#JawanDay #JawanFDFS #JawanFirstDayFirstShow pic.twitter.com/DzAsVIz9He