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दिलजीत दोसांझ: वेम्बली में गूंजा ‘सांसों की माला’, सिंगर ने अपने शो में नुसरत साहब को किया याद, भावुक हुए फैंस

Mon, 14 Sep 2026 04:13 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 14 Sep 2026 04:13 PM IST
सार

Diljit Dosanjh Viral Video: एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ फिलहाल वेम्बली में अपने शो के चलते काफी चर्चाओं में हैं। इस शो के दौरान सिंगर ने पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान को ऐसा ट्रिब्यूट दिया, जो अब दर्शकों के दिलो में बस गया है। जानिए क्या है पूरा मामला। 
 

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Diljit Dosanjh Pays Tribute To Nusrat Fateh Ali Khan At Wembley Concert Sings Sanson Ki Mala
दिलजीत दोसांझ और नुसरत फतेह अली खान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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सिंगर दिलजीत दोसांझ ने शनिवार को इग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम अपना ग्रैंड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने कुछ ऐसा किया कि सभी दर्शकों को मशहूर गायक नुसरत साहब किया याद आ गई और पूरा स्टेडियम उनका गाना गुनगुनाने लगा। 
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दिलजीत ने दी नुसरत साहब को श्रद्धांजलि
दिलजीत दोसांझ के लिए वेम्बली में परफॉर्म करना हमेशा सिर्फ एक स्टेडियम भरने से कहीं ज्यादा होने वाला था। लंदन में अपने खास कॉन्सर्ट के दौरान पंजाबी स्टार ने जश्न के बीच कुछ पल रुककर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को श्रद्धांजलि दी।
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उन्होंने मशहूर गाना ‘सांसों की माला’ गाया, जिसे सुनते हुए हजारों फैंस ने अपने फोन की लाइट जला दी। यह उन पलों में से एक था, जब एक बड़े कॉन्सर्ट का शोर अचानक शांत और बेहद भावुक माहौल में बदल गया।
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Diljit Dosanjh Pays Tribute To Nusrat Fateh Ali Khan At Wembley Concert Sings Sanson Ki Mala
दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh
इमोशनल हुए फैंस 
दिलजीत दोसांझ का ‘सांसों की माला’ गाना जल्द ही उनके शो के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले पलों में शामिल हो गया। जैसे ही उन्होंने यह गाना गाया, फैंस ने अपने फोन ऊपर उठा लिए और म्यूजिक के साथ झूमने लगे।

देखते ही देखते वेम्बली रोशनी के समंदर में बदल गया। इस परफॉर्मेंस के वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। फैंस ने इस श्रद्धांजलि को बेहद भावुक बताया और कहा कि इसे देखकर उन्हें रोंगटे खड़े हो गए।

देखें वीडियो- 

 

 

 

 

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Diljit Dosanjh Pays Tribute To Nusrat Fateh Ali Khan At Wembley Concert Sings Sanson Ki Mala
दिलजीत दोसांझ - फोटो : सोशल मीडिया
शो में और क्या खास? 
  • सिंगर दिलजीत दोसांझ ने 12 सितंबर को वेम्बली स्टेडियम में शो किया।
  • जानकारी के मुताबिक, शो में करीबन  92 हजार फैंस शामिल हुए।
  • शो में इतनी क्राउड इकट्ठा करने के बाद दिलजीत की तुलना टेलर स्विफ्ट, एड शीरन और माइकल जैक्सन जैसे स्टार्स से हो रही है। 

ये भी पढ़ें- दिलजीत दोसांझ: सिंगर ने जीता विदेशियों का दिल, वेम्बली स्टेडियम में तोड़ा टेलर स्विफ्ट का यह रिकॉर्ड
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