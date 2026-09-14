दिलजीत दोसांझ: वेम्बली में गूंजा ‘सांसों की माला’, सिंगर ने अपने शो में नुसरत साहब को किया याद, भावुक हुए फैंस
Diljit Dosanjh Viral Video: एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ फिलहाल वेम्बली में अपने शो के चलते काफी चर्चाओं में हैं। इस शो के दौरान सिंगर ने पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान को ऐसा ट्रिब्यूट दिया, जो अब दर्शकों के दिलो में बस गया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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दिलजीत ने दी नुसरत साहब को श्रद्धांजलि
दिलजीत दोसांझ के लिए वेम्बली में परफॉर्म करना हमेशा सिर्फ एक स्टेडियम भरने से कहीं ज्यादा होने वाला था। लंदन में अपने खास कॉन्सर्ट के दौरान पंजाबी स्टार ने जश्न के बीच कुछ पल रुककर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने मशहूर गाना ‘सांसों की माला’ गाया, जिसे सुनते हुए हजारों फैंस ने अपने फोन की लाइट जला दी। यह उन पलों में से एक था, जब एक बड़े कॉन्सर्ट का शोर अचानक शांत और बेहद भावुक माहौल में बदल गया।
दिलजीत दोसांझ का ‘सांसों की माला’ गाना जल्द ही उनके शो के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले पलों में शामिल हो गया। जैसे ही उन्होंने यह गाना गाया, फैंस ने अपने फोन ऊपर उठा लिए और म्यूजिक के साथ झूमने लगे।
देखते ही देखते वेम्बली रोशनी के समंदर में बदल गया। इस परफॉर्मेंस के वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। फैंस ने इस श्रद्धांजलि को बेहद भावुक बताया और कहा कि इसे देखकर उन्हें रोंगटे खड़े हो गए।
देखें वीडियो-
- सिंगर दिलजीत दोसांझ ने 12 सितंबर को वेम्बली स्टेडियम में शो किया।
- जानकारी के मुताबिक, शो में करीबन 92 हजार फैंस शामिल हुए।
- शो में इतनी क्राउड इकट्ठा करने के बाद दिलजीत की तुलना टेलर स्विफ्ट, एड शीरन और माइकल जैक्सन जैसे स्टार्स से हो रही है।
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