दिलजीत दोसांझ: वेम्बली में गूंजा ‘सांसों की माला’, सिंगर ने अपने शो में नुसरत साहब को किया याद, भावुक हुए फैंस

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दिलजीत ने दी नुसरत साहब को श्रद्धांजलि

दिलजीत दोसांझ के लिए वेम्बली में परफॉर्म करना हमेशा सिर्फ एक स्टेडियम भरने से कहीं ज्यादा होने वाला था। लंदन में अपने खास कॉन्सर्ट के दौरान पंजाबी स्टार ने जश्न के बीच कुछ पल रुककर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को श्रद्धांजलि दी। विज्ञापन



उन्होंने मशहूर गाना ‘सांसों की माला’ गाया, जिसे सुनते हुए हजारों फैंस ने अपने फोन की लाइट जला दी। यह उन पलों में से एक था, जब एक बड़े कॉन्सर्ट का शोर अचानक शांत और बेहद भावुक माहौल में बदल गया। दिलजीत दोसांझ के लिए वेम्बली में परफॉर्म करना हमेशा सिर्फ एक स्टेडियम भरने से कहीं ज्यादा होने वाला था। लंदन में अपने खास कॉन्सर्ट के दौरान पंजाबी स्टार ने जश्न के बीच कुछ पल रुककर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को श्रद्धांजलि दी।उन्होंने मशहूर गाना ‘सांसों की माला’ गाया, जिसे सुनते हुए हजारों फैंस ने अपने फोन की लाइट जला दी। यह उन पलों में से एक था, जब एक बड़े कॉन्सर्ट का शोर अचानक शांत और बेहद भावुक माहौल में बदल गया।

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सिंगर दिलजीत दोसांझ ने शनिवार को इग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम अपना ग्रैंड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने कुछ ऐसा किया कि सभी दर्शकों को मशहूर गायक नुसरत साहब किया याद आ गई और पूरा स्टेडियम उनका गाना गुनगुनाने लगा।