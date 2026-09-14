फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Veteran Actress Nafisa Ali Battling Stage 4 Ovarian Cancer Spreads To Liver Share Health Updates

नफीसा अली: क्या फिर बढ़ गया दिग्गज अभिनेत्री का कैंसर? अस्पताल से तस्वीर शेयर कर खुद दिया हेल्थ अपडेट

Mon, 14 Sep 2026 04:49 PM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Mon, 14 Sep 2026 04:49 PM IST
सार

Nafisa Ali Health Update: दिग्गज अभिनेत्री नफीसा अली ने साल 2018 में बताया था कि उन्हें स्टेज 3 पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर का पता चला। इसके बाद वह लगातार अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट देती रहीं। अब हाल ही में एक पोस्ट करते हुए नफीसा ने बताया कि उनका कैंसर बढ़ गया है।

विज्ञापन
Veteran Actress Nafisa Ali Battling Stage 4 Ovarian Cancer Spreads To Liver Share Health Updates
नफीसा अली - फोटो : इंस्टाग्राम@nafisaalisodhi

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिग्गज अभिनेत्री नफीसा अली ने अपनी सेहत को लेकर एक नया अपडेट शेयर किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि उनके ओवेरियन और पेरिटोनियल कैंसर की बीमारी बढ़ गई है और अब उनके इलाज का प्रोटोकॉल भी बदल दिया गया है।
विज्ञापन


कुछ महीने पहले उन्होंने शेयर किया था कि उनका ओवेरियन कैंसर चौथी स्टेज पर है और वह तीसरी बार रेमिशन में गई थीं। रविवार को 69 साल की नफीसा ने अस्पताल के बेड से अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में वह मुस्कुराते हुए हाथ में IV ड्रिप बैग पकड़े नजर आईं।
विज्ञापन

Veteran Actress Nafisa Ali Battling Stage 4 Ovarian Cancer Spreads To Liver Share Health Updates
नफीसा अली - फोटो : इंस्टाग्राम@nafisaalisodhi
नफीसा ने दिया हेल्थ अपडेट
नफीसा ने लिखा, "मेरे इलाज का प्रोटोकॉल बदल गया है और अब मुझे टारगेटेड थेरेपी दी जा रही है। मैं मजबूती से लड़ाई लड़ रही हूं। हमेशा मेरे लिए अपनी सपोर्ट एनर्जी मजबूत रखने के लिए धन्यवाद। आसान भाषा में कहूं तो PET/CT स्कैन से पता चलता है कि ओवेरियन और पेरिटोनियल कैंसर बढ़ गया है। लिवर की सतह पर नए डिपॉजिट दिखाई दिए हैं।"

यूजर्स ने की जल्द ठीक होने की कामना
नफीसा की पोस्ट पर कई इंस्टाग्राम यूजर्स ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। इनमें फैशन डिजाइनर फराह खान अली भी शामिल थीं। उन्होंने लिखा, "तुम लड़ोगी। तुम मजबूत हो, शानदार हो, बहादुर हो और तुम जीतोगी। हमेशा तुम्हारे लिए प्यार और दुआएं, मेरी नफीसा।"

Veteran Actress Nafisa Ali Battling Stage 4 Ovarian Cancer Spreads To Liver Share Health Updates
नफीसा अली - फोटो : इंस्टाग्राम@nafisaalisodhi
नफीसा अली ने कब दी थी कैंसर की जानकारी
नफीसा ने साल 2018 में बताया था कि उन्हें स्टेज 3 पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर का पता चला है। तब से वह गोवा में रहते हुए अपना इलाज करा रही थीं। इस साल जुलाई में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "कैंसर परिवारों को तोड़ देता है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। यह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर है, क्योंकि पहले मैं पूरी दुनिया के लिए लड़ सकती थी। अब मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हूं।"
विज्ञापन

क्या नफीसा ने इलाज के दौरान भी किया काम
बता दें कि इलाज के दौरान भी नफीसा ने फिल्मों में काम करना जारी रखा है, हालांकि उनका काम पहले की तुलना में कम रहा है। बीमारी का पता चलने के चार साल बाद उन्होंने सूरज बड़जात्या की 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'ऊंचाई' में अमिताभ बच्चन के किरदार की अलग हो चुकी पत्नी का रोल निभाया था।

इसके बाद वह हाल ही में पद्मकुमार नरसिम्हामूर्ति की फिल्म 'मैक्स, मिन एंड मियाजाकी' में नजर आई थीं। यह फिल्म इसी साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed