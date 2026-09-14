खतरों के खिलाड़ी 15: जीतने के बाद भी क्यों शो से बाहर हुए गौरव खन्ना? रोते हुए रोहित शेट्टी से कही ये बड़ी बात

रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ को अभिनेता गौरव खन्ना ने अलविदा कह दिया है। शो में आखिरी एलिमिनेशन स्टंट में तीन प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इनमें रूहानिका धवन और रुबीना दिलाइक और गौरव शामिल थे। इसके बाद शो में एक जबरदस्त टर्न आया।

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‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में क्या हुआ?

शो में तीन प्रतिभागी रूहानिका धवन और रुबीना दिलैक और गौरव खन्ना एलिमिनेशन तक पहुंच गए थे। मगर फिर गौरव उस राउंड को जीत लिया था। मगर उन्होंने बीच में ही शो छोड़ने का निर्णय कर लिया। उन्होंने रोहित से ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ से बाहर होने की इजाजत मांगी। यह सब सुनकर शो के होस्ट रोहित समेत सभी प्रतिभागी शॉक्ड हो गए। मगर फिर प्रतिभागियों ने उनका हौंसला बढ़ाया और गौरव ने स्टंट किया।