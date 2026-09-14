गणेश आचार्य: फिल्म ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ की पहली झलक मेकर्स ने दिखाई; जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

कौन हैं गणेश आचार्य?

डांस कोरियोग्राफी, फिल्म प्रोड्यूस करने के अलावा गणेश आचार्य बतौर डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने ‘स्वामी’, ‘मनी है तो हनी है’ और ‘एंजल’ जैसी फिल्म निर्देशित की हैं। गणेश आचार्य ने बतौर डांस कोरियोग्राफर कई हिट गाने बॉलीवुड फिल्मों को दिए हैं। फिल्म ‘पुष्पा 1’ और ‘पुष्पा 2’ के दोनों हिट डांस नंबर ‘ऊ अंटावा…’ और ‘किसिक’ गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किए हैं। साथ ही वह कई फिल्मों में एक्टर के तौर पर भी नजर आ चुके हैं।

