रिचर्ड डॉकिन्स अवॉर्ड से सम्मानित हुए जावेद अख्तर और उद्धव ठाकरे से मिले सोनू सूद, पांच खबरें

{"_id":"5edd944dd683c240597bfe3f","slug":"javed-akhtar-wins-richard-dawkins-award-and-sonu-sood-meets-cm-uddhav-thackeray-entertainment-news","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093f\u091a\u0930\u094d\u0921 \u0921\u0949\u0915\u093f\u0928\u094d\u0938 \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0938\u0947 \u0938\u092e\u094d\u092e\u093e\u0928\u093f\u0924 \u0939\u0941\u090f \u091c\u093e\u0935\u0947\u0926 \u0905\u0916\u094d\u0924\u0930 \u0914\u0930 \u0909\u0926\u094d\u0927\u0935 \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0947 \u0938\u094b\u0928\u0942 \u0938\u0942\u0926, \u092a\u093e\u0902\u091a \u0916\u092c\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
बॉलीवुड
- फोटो : Social Media
{"_id":"5edd944dd683c240597bfe3f","slug":"javed-akhtar-wins-richard-dawkins-award-and-sonu-sood-meets-cm-uddhav-thackeray-entertainment-news","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093f\u091a\u0930\u094d\u0921 \u0921\u0949\u0915\u093f\u0928\u094d\u0938 \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0938\u0947 \u0938\u092e\u094d\u092e\u093e\u0928\u093f\u0924 \u0939\u0941\u090f \u091c\u093e\u0935\u0947\u0926 \u0905\u0916\u094d\u0924\u0930 \u0914\u0930 \u0909\u0926\u094d\u0927\u0935 \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0947 \u0938\u094b\u0928\u0942 \u0938\u0942\u0926, \u092a\u093e\u0902\u091a \u0916\u092c\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
राजेंद्र नाथ
- फोटो : Social Media
{"_id":"5edd944dd683c240597bfe3f","slug":"javed-akhtar-wins-richard-dawkins-award-and-sonu-sood-meets-cm-uddhav-thackeray-entertainment-news","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093f\u091a\u0930\u094d\u0921 \u0921\u0949\u0915\u093f\u0928\u094d\u0938 \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0938\u0947 \u0938\u092e\u094d\u092e\u093e\u0928\u093f\u0924 \u0939\u0941\u090f \u091c\u093e\u0935\u0947\u0926 \u0905\u0916\u094d\u0924\u0930 \u0914\u0930 \u0909\u0926\u094d\u0927\u0935 \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0947 \u0938\u094b\u0928\u0942 \u0938\u0942\u0926, \u092a\u093e\u0902\u091a \u0916\u092c\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
सोनू सूद
- फोटो : Social Media
{"_id":"5edd944dd683c240597bfe3f","slug":"javed-akhtar-wins-richard-dawkins-award-and-sonu-sood-meets-cm-uddhav-thackeray-entertainment-news","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093f\u091a\u0930\u094d\u0921 \u0921\u0949\u0915\u093f\u0928\u094d\u0938 \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0938\u0947 \u0938\u092e\u094d\u092e\u093e\u0928\u093f\u0924 \u0939\u0941\u090f \u091c\u093e\u0935\u0947\u0926 \u0905\u0916\u094d\u0924\u0930 \u0914\u0930 \u0909\u0926\u094d\u0927\u0935 \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0947 \u0938\u094b\u0928\u0942 \u0938\u0942\u0926, \u092a\u093e\u0902\u091a \u0916\u092c\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
चिरंजीवी सर्जा
- फोटो : सोशल मीडिया