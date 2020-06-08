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रिचर्ड डॉकिन्स अवॉर्ड से सम्मानित हुए जावेद अख्तर और उद्धव ठाकरे से मिले सोनू सूद, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 08 Jun 2020 06:59 AM IST
बॉलीवुड
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बॉलीवुड - फोटो : Social Media
बॉलीवुड के प्रख्यात लेखक और गीतकार जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवॉर्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं। उन्हें यह अवॉर्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है। इसी के साथ जावेद इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये पुरस्कार वर्ष 2003 से दिया जा रहा है।

जावेद अख्तर हुए रिचर्ड डॉकिन्स अवॉर्ड से सम्मानित, पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय

 
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सोनू सूद - फोटो : Social Media
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