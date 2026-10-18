बॉक्स ऑफिस: देश ही नहीं विदेश में भी 'जेलर 2' का जलवा, 300 करोड़ पार हुई कमाई; क्या है 'रणबाली' का हाल?

1 of 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों बॉलीवुड और साउथ की फिल्में लगी हुई हैं। रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने तीसरे दिन भी धूम मचाई है। वहीं विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की जा रही है। आइए जानते हैं शनिवार को 'प्रहार', 'नई नवेली' और 'दृश्यम 3' ने कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 6 जेलर 2 - फोटो : यूट्यूब

जेलर 2 रजनीकांत की अदाकारी वाली फिल्म 15 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

बॉक्स ऑफिस पर इसने धमाकेदार शुरुआत की है।

पहले दिन 59.70 इसने करोड़ रुपये, तो वहीं दूसरे दिन 37.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

तीसरे दिन फिल्म को वीकएंड का फायदा मिला। शनिवार को इसने 47.80 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।

इसी के साथ फिल्म में केवल 3 ही दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

फिल्म का कुल कलेक्शन 144.60 करोड़ रुपये हो गया है।

दुनियाभर में इसने 317.15 करोड़ रुपये कमाए हैं।

3 of 6 रणबाली - फोटो : अमर उजाला

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4 of 6 फिल्म 'नई नवेली' में यामी गौतम - फोटो : यूट्यूब ग्रैब

नई नवेली बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी 'नई नवेली' 16 अक्तूबर को रिलीज हो चुकी है।

फिल्म में यामी गौतम लीड रोल में हैं। ये एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है।

यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत नहीं कर सकी।

फिल्म ने पहले दिन 3.25 करोड़ रुपये, तो दूसरे दिन यानी शनिवार को 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

इसके साथ नई नवेली ने दो दिनों में कुल 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

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5 of 6 प्रहार फिल्म रिव्यू - फोटो : यूट्यूब ग्रैब