सलमान खान: शिवसेना नेता की बेटी की सगाई में शामिल हुए सुपरस्टार, मेहमानों का किया अभिवादन; जोड़े को दी बधाई

On this auspicious occasion of #Navratri, we are overjoyed to share that our precious daughter Shanaya Munot & Bhavik Merchant got engaged. With gratitude to God, blessings of our parents , family & friends - here's to togetherness, forever. 🙏💫 https://t.co/QfThRIe4bh — Shaina Chudasama Munot (@ShainaNC) October 11, 2026

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena leader Shaina NC’s daughter, Shanaya Munot, gets engaged to Bhavik Merchant at an intimate ceremony at her residence, Shanti Bungalow, on Nepean Sea Road. (Source: Self-made) (17.10) https://t.co/WeRzoIXAmn — IANS (@ians_india) October 17, 2026

शनाया मुनोत एक कारोबारी हैं, जबकि उनके मंगेतर भाविक मर्चेंट टेक्नोलॉजी कारोबार से जुड़े हैं। कुछ दिन पहले, शायना एनसी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की सगाई की घोषणा की थी और एक भावुक नोट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की थी।11 अक्तूबर को उन्होंने लिखा, 'नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर, हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी प्यारी बेटी शनाया मुनोत और भाविक मर्चेंट की सगाई हुई। ईश्वर के प्रति आभार और अपने माता-पिता, परिवार व दोस्तों के आशीर्वाद के साथ अब हम हमेशा के लिए एक साथ हैं।'