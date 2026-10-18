सलमान खान: शिवसेना नेता की बेटी की सगाई में शामिल हुए सुपरस्टार, मेहमानों का किया अभिवादन; जोड़े को दी बधाई
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 18 Oct 2026 10:49 AM IST
सार
Salman Khan: सलमान खान हाल ही में शिवसेना के एक नेता की बेटी की लगाई में पहुंचे। उन्होंने यहां मेहमानों का अभिवादन किया और जोड़े को शुभकामनाएं दीं।
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विस्तार
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपने शो 'बिग बॉस 20' से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बीच वह मुंबई में शिवसेना नेता और फैशन डिजाइनर शायना एनसी की बेटी और भाविक मर्चेंट की सगाई में शामिल हुए। यह कार्यक्रम शनिवार को नवरात्रि के त्योहार के दौरान आयोजित किया गया था।
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किसकी सगाई में पहुंचे सलमान?
नेवी ब्लू शर्ट और डेनिम जींस पहने सलमान खान इस समारोह में काफी शानदार लग रहे थे। उन्होंने वहां मौजूद मेहमानों का अभिवादन किया और सगाई करने वाले जोड़े शनाया मुनोत-भाविक मर्चेंट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। साथ ही उन्हें इस खास मौके पर शुभकामनाएं दीं।
ये नेता भी आए नजर
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे भी इस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने जोड़े को बधाई दी और उनकी खुशियों में शरीक हुए।
नेवी ब्लू शर्ट और डेनिम जींस पहने सलमान खान इस समारोह में काफी शानदार लग रहे थे। उन्होंने वहां मौजूद मेहमानों का अभिवादन किया और सगाई करने वाले जोड़े शनाया मुनोत-भाविक मर्चेंट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। साथ ही उन्हें इस खास मौके पर शुभकामनाएं दीं।
ये नेता भी आए नजर
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे भी इस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने जोड़े को बधाई दी और उनकी खुशियों में शरीक हुए।
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कौन हैं शनाया और भाविक?
शनाया मुनोत एक कारोबारी हैं, जबकि उनके मंगेतर भाविक मर्चेंट टेक्नोलॉजी कारोबार से जुड़े हैं। कुछ दिन पहले, शायना एनसी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की सगाई की घोषणा की थी और एक भावुक नोट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की थी।
11 अक्तूबर को उन्होंने लिखा, 'नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर, हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी प्यारी बेटी शनाया मुनोत और भाविक मर्चेंट की सगाई हुई। ईश्वर के प्रति आभार और अपने माता-पिता, परिवार व दोस्तों के आशीर्वाद के साथ अब हम हमेशा के लिए एक साथ हैं।'
शनाया मुनोत एक कारोबारी हैं, जबकि उनके मंगेतर भाविक मर्चेंट टेक्नोलॉजी कारोबार से जुड़े हैं। कुछ दिन पहले, शायना एनसी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की सगाई की घोषणा की थी और एक भावुक नोट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की थी।
On this auspicious occasion of #Navratri, we are overjoyed to share that our precious daughter Shanaya Munot & Bhavik Merchant got engaged. With gratitude to God, blessings of our parents , family & friends - here's to togetherness, forever. 🙏💫 https://t.co/QfThRIe4bh— Shaina Chudasama Munot (@ShainaNC) October 11, 2026
11 अक्तूबर को उन्होंने लिखा, 'नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर, हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी प्यारी बेटी शनाया मुनोत और भाविक मर्चेंट की सगाई हुई। ईश्वर के प्रति आभार और अपने माता-पिता, परिवार व दोस्तों के आशीर्वाद के साथ अब हम हमेशा के लिए एक साथ हैं।'
Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena leader Shaina NC’s daughter, Shanaya Munot, gets engaged to Bhavik Merchant at an intimate ceremony at her residence, Shanti Bungalow, on Nepean Sea Road. (Source: Self-made) (17.10) https://t.co/WeRzoIXAmn— IANS (@ians_india) October 17, 2026
सलमान खान का वर्कफ्रंट
- सलमान खान इन दिनों शो 'बिग बॉस 20' होस्ट कर रहे हैं।
- इस बीच, सलमान खान हाल ही में करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 9 में नजर आए।
- जल्द ही वह फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आने वाले हैं।
- यह फिल्म 2020 में भारत-चीन सीमा विवाद पर आधारित है।
- सलमान खान, नयनतारा के साथ एक और फिल्म का हिस्सा होंगे।
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