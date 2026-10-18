अक्षय कुमार: प्रियदर्शन की 99वीं फिल्म में अभिनेता मचाएंगे धमाल, निभाएंगे ये किरदार; जानें क्या होगी कहानी?

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विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और दिग्गज फिल्ममेकर प्रियदर्शन एक बार फिर साथ मिलकर दर्शकों को हंसाने की तैयारी करने वाले हैं। दरअसल, इन दोनों ने एक नई कॉमेडी फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। आइए जानते हैं कि इसकी शूटिंग कब शुरू होगी। एक्टर कौन सा किरदार निभाएंगे और कहानी क्या होने वाली है।

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क्या होगी कहानी और कौन-सा किरदार निभाएंगे अक्षय?

बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी 1970 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। वहीं, फिल्म में अक्षय एक टाइगर हंटर का किरदार निभाएंगे। बता दें कि यह प्रियदर्शन की यह 99वीं फिल्म होगी। फिलहाल फिल्म का टाइटल तय नहीं हुआ है। रमेश तौरानी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं।



कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होने वाली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म की शूटिंग तीन महीने तक चलेगी। इसकी शूटिंग राजस्थान के जंगलों और मुंबई में बनाए गए एक सेट पर होगी। इसके अलावा, प्रोडक्शन टीम भोपाल में भी लोकेशन तलाश रही है।

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