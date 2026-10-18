रणबीर कपूर: दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आए अभिनेता, हर्षदीप कौर के साथ गाया अपनी फिल्म का गाना; वीडियो वायरल

रणबीर कपूर इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं। जल्द ही यह फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस बीच अभिनेता नवरात्रि के दौरान मुंबई के 'नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनीन दुर्गा पूजा' पंडाल पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात अपने फिल्ममेकर दोस्त अयान मुखर्जी से हुई। यहां सबसे खास पल वह था जब रणबीर, हर्षदीप कौर के साथ मंच पर आए और अपनी 2013 की हिट फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का गाना 'कबीरा' गाया।

पूजा पंडाल में रणबीर कपूर लाल और सुनहरे रंग के कुर्ते और सफेद पजामे में नजर आए। अभिनेता को देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेते देखा गया। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कुछ तस्वीरें खिंचवाईं। साथ ही उन्हें पूजा स्थल पर अयान और अन्य मेहमानों का अभिवादन करते हुए भी देखा गया।

रणबीर ने हर्षदीप के साथ गाया गाना

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रणबीर को मंच पर हाथ में माइक लिए खड़े देखा जा सकता है। जबकि हर्षदीप 'कबीरा' गाना गा रही हैं। रणबीर भी उनके साथ गाते हैं और माइक को दर्शकों की ओर कर देते हैं, ताकि वे भी उनके साथ गा सकें। गाना साथ में गाने के बाद, हर्षदीप वहां मौजूद लोगों से रणबीर और उनकी परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाने को कहती हैं।



रणबीर की परफॉरमेंस देखकर फैंस पुरानी यादों में खो गए। एक फैन ने लिखा, 'हे भगवान, वह यहां बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं।' एक फैन ने लिखा, 'ओह, कितनी पुरानी यादें ताजा हो गईं!' वहीं, एक और फैन ने लिखा, 'कितना प्यारा पल है।' कुछ अन्य फैंस ने 'ये जवानी है दीवानी' के मीम शेयर किए।