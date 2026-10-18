फैशन शो: सारा अली खान ने स्ट्रैपलेस टॉप से खींचा ध्यान, आयुष्मान के आउटफिट पर टिकी नजरें; कलाकार बने शोस्टॉपर

1 of 5 आयुष्मान खुराना, सारा अली खान - फोटो : इंस्टाग्राम@lakmefashionwk

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म इसी महीने रिलीज होने के लिए तैयार है। इस बीच शनिवार को एक फैशन शो में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए शोस्टॉपर बने।

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2 of 5 आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, मनीष मल्होत्रा - फोटो : इंस्टाग्राम@lakmefashionwk

3 of 5 सारा अली खान - फोटो : इंस्टाग्राम@lakmefashionwk

सारा पर टिकीं सबकी निगाहें

सारा अली खान ने एक शानदार काले, डिजाइनर आउटफिट में सबको प्रभावित किया। इस पोशाक के ऊपरी हिस्से में स्ट्रैप नहीं थे। साथ ही, इस पर मैटेलिक और कई रंगों वाले फूलों की नाजुक सजावट की गई थी। चमकदार कढ़ाई और बारीक काम वाला फिटेड टॉप, उनकी लहराती हुई काली स्कर्ट के साथ बहुत जंच रहा था। एक पारदर्शी काले ड्रेप ने इस पूरे लुक में चार चांद लगा दिए। अपने हेयरस्टाइल के लिए, सारा ने बीच से मांग निकालकर बालों को एकदम सीधा रखा। इससे उनके लुक में सादगी आ गई।

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4 of 5 आयुष्मान खुराना - फोटो : इंस्टाग्राम@lakmefashionwk

कैसा है आयुष्मान खुराना का लुक? आयुष्मान खुराना एक शानदार काले पहनावे में शालीनता के साथ नजर आए।

उन्होंने एक बेहतरीन फिटिंग वाली काली जैकेट के नीचे काली शर्ट पहनी थी।

जैकेट के कंधों, लैपल्स और आस्तीनों पर चांदी के रंग की बारीक फूलों वाली और सजावटी कढ़ाई की गई थी।

उन्होंने इस जैकेट के साथ स्लीक काली पैंट और पॉलिश किए हुए काले जूते पहने।

यह पूरा आउटफिट इस कलेक्शन की 'मॉडर्न लग्जरी' थीम पर आधारित था।

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