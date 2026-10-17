बॉक्स ऑफिस: 'जेलर 2' और 'रणबाली' के सामने फेल हुई 'प्रहार' और 'नई नवेली'? दूसरे दिन की महज इतनी कमाई

1 of 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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16 अक्तूबर को थिएटर्स में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई है। इनमें दो साउथ की- 'जेलर 2' और 'रणबाली', तो वहीं दो बॉलीवुड की फिल्में- 'प्रहार' और 'नई नवेली' हैं। जानिए इस बॉक्स ऑफिस क्लैश के बीच 'प्रहार' और 'नई नवेली' ने आज दूसरे दिन कितनी कमाई की है।

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2 of 4 प्रहार ट्रेलर - फोटो : इंस्टाग्राम @maddockfilms

'प्रहार' की धीमी शुरुआत

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत की फिल्म प्रहार सिनेमाघरों में सज चुकी है। यह फिल्म मशहूर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक शुरुआत नहीं मिली है।



पहले दिन फिल्म ने महज 2.35 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं आज शनिवार को वीकएंड होने के बावजूद फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 2.14 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ने दो दिनों में कुल 4.49 करोड़ का कलेक्शन किया है।

3 of 4 नई नवेली - फोटो : इंस्टाग्राम @amazonmgmstudiosin

'नई नवेली' का कलेक्शन

बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी 'नई नवेली' भी 'प्रहार' के साथ 16 अक्तूबर को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में यामी गौतम लीड रोल में हैं। ये एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। 'प्रहार' की तरह यामी गौतम की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत नहीं कर सकी।



फिल्म ने पहले दिन 3.25 करोड़, तो वहीं आज दूसरे दिन 2.74 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ नई नवेली ने दो दिनों में कुल 5.99 करोड़ का कलेक्शन किया है।

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