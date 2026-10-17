फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Box Office Collection Prahaar And Nayyi Naveli Struggle Against Jailer 2 And Ranabaali 2 Day Earnings Revealed

बॉक्स ऑफिस: 'जेलर 2' और 'रणबाली' के सामने फेल हुई 'प्रहार' और 'नई नवेली'? दूसरे दिन की महज इतनी कमाई

Sat, 17 Oct 2026 08:30 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 17 Oct 2026 08:30 PM IST
सार

Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की फिल्म ‘प्रहार’ और एक्ट्रेस यामी गौतम की ‘नई नवेली’ 16 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानिए दोनों फिल्मों ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है। 

विज्ञापन
Box Office Collection Prahaar And Nayyi Naveli Struggle Against Jailer 2 And Ranabaali 2 Day Earnings Revealed
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला
16 अक्तूबर को थिएटर्स में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई है। इनमें दो साउथ की- 'जेलर 2' और 'रणबाली', तो वहीं दो बॉलीवुड की फिल्में- 'प्रहार' और 'नई नवेली' हैं। जानिए इस बॉक्स ऑफिस क्लैश के बीच 'प्रहार' और 'नई नवेली' ने आज दूसरे दिन कितनी कमाई की है। 
Trending Videos
Box Office Collection Prahaar And Nayyi Naveli Struggle Against Jailer 2 And Ranabaali 2 Day Earnings Revealed
प्रहार ट्रेलर - फोटो : इंस्टाग्राम @maddockfilms
'प्रहार' की धीमी शुरुआत
बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत की फिल्म प्रहार सिनेमाघरों में सज चुकी है। यह फिल्म मशहूर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर आधारित है। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक शुरुआत नहीं मिली है।

पहले दिन फिल्म ने महज 2.35 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं आज शनिवार को वीकएंड होने के बावजूद फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 2.14 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ने दो दिनों में कुल 4.49 करोड़ का कलेक्शन किया है। 
Box Office Collection Prahaar And Nayyi Naveli Struggle Against Jailer 2 And Ranabaali 2 Day Earnings Revealed
नई नवेली - फोटो : इंस्टाग्राम @amazonmgmstudiosin
'नई नवेली' का कलेक्शन
बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी 'नई नवेली' भी 'प्रहार' के साथ 16 अक्तूबर को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में यामी गौतम लीड रोल में हैं। ये एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। 'प्रहार' की तरह यामी गौतम की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत नहीं कर सकी।

फिल्म ने पहले दिन 3.25 करोड़, तो वहीं आज दूसरे दिन 2.74 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ नई नवेली ने दो दिनों में कुल 5.99 करोड़ का कलेक्शन किया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Box Office Collection Prahaar And Nayyi Naveli Struggle Against Jailer 2 And Ranabaali 2 Day Earnings Revealed
रणबाली और जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया
इन फिल्मों से है टक्कर
इन दोनों फिल्मों की टक्कर सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' और विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' से है। जहां एक तरफ 'जेलर 2' ने शानदार शुरुआत करते हुए 3 ही दिन में भारत में टोटल नेट 124.98 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।

वहीं दूसरी ओर 'रणबाली' ने दो दिनों में कुल 14.13 करोड़ की कमाई की है। इसके अलावा अजय देवगन की 'दृश्यम 3' भी थिएटर्स में जमी हुई है। 

ये भी पढ़ें- बॉक्स ऑफिस: 3 ही दिन में 'जेलर 2' 100 करोड़ के पार, 'रणबाली' नहीं उठा पाई वीकएंड का फायदा; जानें कलेक्शन
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed