सैफ अली खान: अभिनेता को अब तक नहीं मिला केबीसी में जीता दो साल का घी और चेक, खुद किया खुलासा

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इस दौरान सैफ अली खान ने बातों ही बातों में यह भी बताया कि उन्हें केबीसी में जीता हुआ दो साल का घी और उनका चेक अभी तक नहीं मिला है। यह सुनने के बाद करीना कपूर ने भी शानदार रिएक्शन दिया। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपनी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ हाल ही में कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का हिस्सा बने। वहां उन्होंने अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी से जुड़ी काफी सारी चीजें शेयर की।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कपिल शर्मा ने सैफ अली खान का इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और अभिनेता की पोस्ट पर आए फनी कमेंट्स को पढ़ने लगे। इसी दौरान किसी यूजर ने लिखा कि सैफ ने दो साल का घी जीतने की खुशी में इंस्टाग्राम जॉइन किया। फिर अभिनेता ने सभी को सच्चाई बताई।



सैफ अली खान ने कहा, 'मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे घी तो मिला नहीं अभी तक।' उनकी यह बात सुनकर कपिल और वहां मौजूद दर्शक हंसने लगे। इसके बाद सैफ ने कहा, 'मेरा चेक भी अभी तक नहीं आया है।' यह सुनकर उनकी पत्नी करीना कपूर और अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह भी हंसने लगीं।

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