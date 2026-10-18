सैफ अली खान: अभिनेता को अब तक नहीं मिला केबीसी में जीता दो साल का घी और चेक, खुद किया खुलासा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Sun, 18 Oct 2026 10:57 AM IST
सार
Saif Ali Khan: सैफ अली खान और करीना कपूर हाल ही में कपिल शर्मा के शो में पहुंचे, जहां अभिनेता ने बताया कि उन्हें केबीसी में जीता हुआ घी और चेक अभी तक नहीं मिले हैं।
विज्ञापन
विस्तार
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपनी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ हाल ही में कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का हिस्सा बने। वहां उन्होंने अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी से जुड़ी काफी सारी चीजें शेयर की।
इस दौरान सैफ अली खान ने बातों ही बातों में यह भी बताया कि उन्हें केबीसी में जीता हुआ दो साल का घी और उनका चेक अभी तक नहीं मिला है। यह सुनने के बाद करीना कपूर ने भी शानदार रिएक्शन दिया।
विज्ञापन
इस दौरान सैफ अली खान ने बातों ही बातों में यह भी बताया कि उन्हें केबीसी में जीता हुआ दो साल का घी और उनका चेक अभी तक नहीं मिला है। यह सुनने के बाद करीना कपूर ने भी शानदार रिएक्शन दिया।
विज्ञापन
Trending Videos
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, कपिल शर्मा ने सैफ अली खान का इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और अभिनेता की पोस्ट पर आए फनी कमेंट्स को पढ़ने लगे। इसी दौरान किसी यूजर ने लिखा कि सैफ ने दो साल का घी जीतने की खुशी में इंस्टाग्राम जॉइन किया। फिर अभिनेता ने सभी को सच्चाई बताई।
सैफ अली खान ने कहा, 'मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे घी तो मिला नहीं अभी तक।' उनकी यह बात सुनकर कपिल और वहां मौजूद दर्शक हंसने लगे। इसके बाद सैफ ने कहा, 'मेरा चेक भी अभी तक नहीं आया है।' यह सुनकर उनकी पत्नी करीना कपूर और अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह भी हंसने लगीं।
दरअसल, कपिल शर्मा ने सैफ अली खान का इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और अभिनेता की पोस्ट पर आए फनी कमेंट्स को पढ़ने लगे। इसी दौरान किसी यूजर ने लिखा कि सैफ ने दो साल का घी जीतने की खुशी में इंस्टाग्राम जॉइन किया। फिर अभिनेता ने सभी को सच्चाई बताई।
सैफ अली खान ने कहा, 'मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे घी तो मिला नहीं अभी तक।' उनकी यह बात सुनकर कपिल और वहां मौजूद दर्शक हंसने लगे। इसके बाद सैफ ने कहा, 'मेरा चेक भी अभी तक नहीं आया है।' यह सुनकर उनकी पत्नी करीना कपूर और अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह भी हंसने लगीं।
विज्ञापन
केबीसी में जीता था सैफ ने यह इनाम
बता दें कि सैफ सितंबर के आखिर में अक्षय कुमार के साथ 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहुंचे थे। दोनों अभिनेता प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म 'हैवान' का प्रमोशन करने आए थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने बताया था कि 10वें सवाल का सही जवाब देने पर उन्हें दो साल तक घी की सप्लाई मिलेगी।
घी का इनाम सुनकर सैफ का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अमिताभ बच्चन ने जब इनाम की घोषणा की, तो सैफ हैरान होकर बोले, 'वाह, क्या?' इस पर अक्षय कुमार अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। फिर जब अमिताभ ने दोबारा इनाम के बारे में बताया, तो सैफ ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'बस, मैं इसी वजह से यहां आया था।'
बता दें कि सैफ सितंबर के आखिर में अक्षय कुमार के साथ 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहुंचे थे। दोनों अभिनेता प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म 'हैवान' का प्रमोशन करने आए थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने बताया था कि 10वें सवाल का सही जवाब देने पर उन्हें दो साल तक घी की सप्लाई मिलेगी।
घी का इनाम सुनकर सैफ का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अमिताभ बच्चन ने जब इनाम की घोषणा की, तो सैफ हैरान होकर बोले, 'वाह, क्या?' इस पर अक्षय कुमार अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। फिर जब अमिताभ ने दोबारा इनाम के बारे में बताया, तो सैफ ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'बस, मैं इसी वजह से यहां आया था।'