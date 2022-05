Jacqueline Fernandez: आईफा अवॉर्ड्स 2022 के लिए अबू धाबी जा सकेंगी जैकलीन फर्नांडीज, दिल्ली कोर्ट ने दी मंजूरी

इससे पहले एक्ट्रेस ने 11 मई को दिल्ली की एक अदालत में अवॉर्ड समारोह में शामिल होने के लिए अर्जी दाखिल की थी। अपनी इस याचिका में जैकलीन ने अबू धाबी में होने वाले आईफा अवॉर्ड्स के लिए 15 दिनों की विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। अभिनेत्री ने अदालत से अबू धाबी, फ्रांस और नेपाल की यात्रा करने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसके लिए अब एक्ट्रेस को मंजूरी मिल चुकी है।



Money laundering case: Jacqueline Fernandez gets court permission to travel to Abu Dhabi to attend/ participate in IIFA awards 2022. She has received the permission to travel to Abu Dhabi between May 31st to June 6th. https://t.co/s0W8A5MXRA