प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस: देसी गर्ल ने हमसफर के लिए लिखा खास पोस्ट; पापा के साथ रिहर्सल करती दिखीं बेबी मालती

पापा के साथ गाने की प्रैक्टिस करती दिखीं मालती

प्रियंका चोपड़ा ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें निक जोनस और बेबी मालती नजर आ रहे हैं। निक जोनस म्यूजिक दे रहे हैं और मालती कुछ गाने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका और निक की बिटिया मालती का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ प्यारी सी आवाज गूंज रही है। प्रियंका के पोस्ट पर फैंस भी बधाई दे रहे हैं। साथ ही हुमा कुरैशी और आजे महवश समेत कई सेलेब्स ने भी शुभकामनाएं दी हैं।