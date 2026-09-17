आईफा 2027: इस बार कहां होगा आयोजन? सलमान-करीना समेत बॉलीवुड के मशहूर सितारों से सजेगी शाम; कौन-कौन होगा शामिल?

27वां इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी (आईफा) अवॉर्ड्स इस बार अबू धाबी में आयोजित होगा। इस आयोजन में सलमान खान, करीना कपूर खान और शाहिद कपूर समेत कई सितारें शिरकत करेंगे। जानें कब और क्या होगा इस बार आईफा में खास?

2026 में होना था आईफा का आयोजन

सबसे पहले आईफा का आयोजन अगस्त से सितंबर के महीने में 2026 में किया जाना था। मगर तैयारियां पूरी न होने की वजह से इसकी तारीफ आगे खिसका दी गईं। इससे पहले साल 2025 में आईफा का आयोजन जयपुर में किया गया था। इस इवेंट को फिल्ममेकर करण जौहर और अभिनेता कार्तिक आर्यन के साथ होस्ट किया था। 2025 आईफा अवॉर्ड में किरण राव निर्देशित ‘लापता लेडीज’ ने अलग-अलग कैटेगरी में 10 अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे।