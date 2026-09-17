कैटरीना कैफ: पकिस्तानी अभिनेता ने किया कैट का समर्थन, ट्रोलर्स को दिया जवाब; बोले- अपने भीतर सुधार करें

अभिनेत्री कैटरीना कैफ की प्रगनेंसी के बाद वजन बढ़ने को लेकर पर सोशल मीडिया में तरह-तरह की बातें चल रही हैं। इसी बीच फिल्म 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' में कैटरीना के को-स्टार रहे पाकिस्तानी अभिनेता अली जफर ने एक्ट्रेस का बचाव किया है।

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अभिनेता अली जफर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग के बारे में बात कर कहे हैं। उन्होंने कहा, ‘एक व्यक्ति मेरी को एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहा था। जिनके साथ मैंने पहले बॉलीवुड में काम किया था और वह उनकी प्रेगनेंसी के पहले के चेहरे और बाद के चहरे तुलना कर रहा था।खासकर एक पुरुष होने के नाते, मेरा मानना है कि हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर कुछ जरूरी सुधार करने की आवश्यकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब किसी महिला की छवि की बात आती है तो उसका शरीर, उसकी सोच और जीवनशैली अगर वह हमारे द्वारा बनाए गए मानकों के अनुरूप नहीं है, तो हम उस पर बात करना शुरू कर देते हैं।