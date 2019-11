{"_id":"5dd6b7428ebc3e54936d475c","slug":"hilarious-bollywood-memes-on-gonna-tell-my-kids-trend-on-social-media","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0947 Gonna Tell My Kids \u092e\u0940\u092e\u094d\u0938, \u0938\u0932\u092e\u093e\u0928- \u0936\u093e\u0939\u0930\u0941\u0916 \u0938\u0947 \u0926\u0940\u092a\u093f\u0915\u093e- \u0905\u0928\u093f\u0932 \u0924\u0915 \u0939\u0948\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 21 Nov 2019 10:10 PM IST

Gonna Tell My Kids Memes - फोटो : सोशल मीडिया

सोशल मीडिया आज के वक्त में एक अलग ही दुनिया है। सोशल मीडिया पर किसी चीज को वायरल होने में वक्त नहीं लगता है। ऐसे में ही अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं 'गोना टेल माय किड्स (Gonna Tell My Kids-अपने बच्चे को बताऊंगा) मीम्स।' इन मीम्स में किसी भी बॉलीवुड सेलेब को उसके किरदार या उसके लुक के मुताबिक किसी एतिहासिक चीज से जोड़कर उसे मजेदार रूप में पेश किया जा रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट में हम भी आपको दिखाते हैं कुछ मजेदार 'गोना टेल माय किड्स' (Gonna Tell My Kids) मीम्स...