साउथ Vs बॉलीवुड: कैसे हिंदी सिनेमा ने 1000 करोड़ क्लब में किया टॉप? समझें ‘बाहुबली 2’ से ‘धुरंधर 2’ तक का सफर
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Wed, 16 Sep 2026 06:25 AM IST
सार
Movies Earning 1000 Crore: 1000 करोड़ क्लब में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की पांच-पांच फिल्में शामिल हैं। हालांकि फिल्मों की संख्या बराबर है, लेकिन कुल कमाई में बॉलीवुड आगे है। आइए जानते हैं कैसे।
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विस्तार
भारतीय सिनेमा में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा अब सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की ताकत और फिल्मों की पहुंच का बड़ा पैमाना बन चुका है। कभी यह मुकाम सिर्फ चुनिंदा साउथ फिल्मों के नाम था, लेकिन अब बॉलीवुड ने भी इस क्लब में अपनी मजबूत जगह बना ली है।
खास बात यह है कि 1000 करोड़ क्लब में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की फिल्मों की संख्या बराबर है। फिर भी कमाई के मामले में बॉलीवुड का पलड़ा भारी है। यहां जानिए कैसे?
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खास बात यह है कि 1000 करोड़ क्लब में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की फिल्मों की संख्या बराबर है। फिर भी कमाई के मामले में बॉलीवुड का पलड़ा भारी है। यहां जानिए कैसे?
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किस फिल्म से हुई 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत?
1000 करोड़ क्लब की शुरुआत भारतीय सिनेमा में एसएस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' से हुई थी। इसके बाद साउथ की कई फिल्मों ने इस आंकड़े को पार किया और हिंदी सिनेमा के लिए भी एक नया बॉक्स ऑफिस बेंचमार्क तैयार किया। अब 'बाहुबली 2' से शुरू हुआ ये सिलसिला रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' तक जा पहुंचा है।
1000 करोड़ क्लब की शुरुआत भारतीय सिनेमा में एसएस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' से हुई थी। इसके बाद साउथ की कई फिल्मों ने इस आंकड़े को पार किया और हिंदी सिनेमा के लिए भी एक नया बॉक्स ऑफिस बेंचमार्क तैयार किया। अब 'बाहुबली 2' से शुरू हुआ ये सिलसिला रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' तक जा पहुंचा है।
लिस्ट में शामिल हैं कौन सी फिल्में?
अब सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के बीच 1000 करोड़ की कमाई का यह मुकाबला कितना दिलचस्प है? किस इंडस्ट्री की फिल्मों ने कौन से नंबर पर अपना दबदबा बनाया और साथ ही अगर पांच-पांच फिल्मों की कमाई का टोटल किया जाए तो कौन आगे होगा? आइए जानते हैं इसके बारे में।
10. कल्कि (1042 करोड़ रुपये)
दसवें नंबर पर 'कल्कि' है। प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर 2024 में रिलीज हुई थी। अब मेकर्स जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आ सकते हैं।
9. पठान (1055 करोड़ रुपये )
नौवें नंबर पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी 'पठान' है। साल 2023 में आई इस मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया था।
अब सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के बीच 1000 करोड़ की कमाई का यह मुकाबला कितना दिलचस्प है? किस इंडस्ट्री की फिल्मों ने कौन से नंबर पर अपना दबदबा बनाया और साथ ही अगर पांच-पांच फिल्मों की कमाई का टोटल किया जाए तो कौन आगे होगा? आइए जानते हैं इसके बारे में।
10. कल्कि (1042 करोड़ रुपये)
दसवें नंबर पर 'कल्कि' है। प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर 2024 में रिलीज हुई थी। अब मेकर्स जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आ सकते हैं।
9. पठान (1055 करोड़ रुपये )
नौवें नंबर पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी 'पठान' है। साल 2023 में आई इस मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया था।
8. जवान (1160 करोड़ रुपये)
आठवें नंबर पर भी शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'जवान' है। 2023 में आई इस मूवी का निर्देशन एटली कुमार ने किया था। इसमें किंग खान के साथ नयनतारा, रिद्धि डोगरा और विजय सेतुपति समेत कई सितारे नजर आए थे।
7. केजीएफ 2 (1215 करोड़ रुपये)
सातवें नंबर पर यश स्टारर फिल्म 'केजीएफ 2' 2022 में आई थी। इस मूवी अभिनेता के साथ रवीना टंडन, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी समेत कई सितारे नजर आए। फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया था।
आठवें नंबर पर भी शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'जवान' है। 2023 में आई इस मूवी का निर्देशन एटली कुमार ने किया था। इसमें किंग खान के साथ नयनतारा, रिद्धि डोगरा और विजय सेतुपति समेत कई सितारे नजर आए थे।
7. केजीएफ 2 (1215 करोड़ रुपये)
सातवें नंबर पर यश स्टारर फिल्म 'केजीएफ 2' 2022 में आई थी। इस मूवी अभिनेता के साथ रवीना टंडन, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी समेत कई सितारे नजर आए। फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया था।
6. आरआरआर (1230 करोड़ रुपये)
लिस्ट में छठे नंबर पर एसएस राजामौली की ही फिल्म 'आरआरआर' है, जो 2022 में आई थी। इसमें आलिया भट्ट, राम चरण और जूनियर एनटीआर नजर आए थे।
5. धुरंधर (1307 करोड़ रुपये)
पांचवें नंबर पर रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' है, जो साल 2025 के दिसंबर में आई थी। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया था। इसमें अर्जुन रामपाल, आर माधवन समेत कई स्टार्स दिखाई दिए।
4. पुष्पा 2 (1788 करोड़ रुपये)
चौथे नंबर पर 'पुष्पा 2' है, अल्लू अर्जुन स्टारर यह मूवी 2024 में आई थी। फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया था।
लिस्ट में छठे नंबर पर एसएस राजामौली की ही फिल्म 'आरआरआर' है, जो 2022 में आई थी। इसमें आलिया भट्ट, राम चरण और जूनियर एनटीआर नजर आए थे।
5. धुरंधर (1307 करोड़ रुपये)
पांचवें नंबर पर रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' है, जो साल 2025 के दिसंबर में आई थी। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया था। इसमें अर्जुन रामपाल, आर माधवन समेत कई स्टार्स दिखाई दिए।
4. पुष्पा 2 (1788 करोड़ रुपये)
चौथे नंबर पर 'पुष्पा 2' है, अल्लू अर्जुन स्टारर यह मूवी 2024 में आई थी। फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया था।
3. बाहुबली 2 (1788 करोड़ रुपये)
तीसरे नंबर पर प्रभास स्टारर 'बाहुबली 2' है, जो 2017 में आई थी। एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया समेत कई सितारे नजर आए।
2. धुरंधर 2 (1813 करोड़ रुपये)
दूसरे नंबर पर 'धुरंधर 2' है। रणवीर सिंह स्टारर यह मूवी इसी साल मार्च में रिलीज हुई थी। इसमें रणवीर के अलावा माधवन, अर्जुन् रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे कलाकार मौजूद थे।
1. दंगल (2070 करोड़ रुपये)
टॉप पर 'दंगल' है, जिसने 2070 करोड़ रुपये कमाए। आमिर खान की यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। इसमें अभिनेता के साथ फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा समेत कई सितारे नजर आए।
तीसरे नंबर पर प्रभास स्टारर 'बाहुबली 2' है, जो 2017 में आई थी। एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया समेत कई सितारे नजर आए।
2. धुरंधर 2 (1813 करोड़ रुपये)
दूसरे नंबर पर 'धुरंधर 2' है। रणवीर सिंह स्टारर यह मूवी इसी साल मार्च में रिलीज हुई थी। इसमें रणवीर के अलावा माधवन, अर्जुन् रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे कलाकार मौजूद थे।
1. दंगल (2070 करोड़ रुपये)
टॉप पर 'दंगल' है, जिसने 2070 करोड़ रुपये कमाए। आमिर खान की यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। इसमें अभिनेता के साथ फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा समेत कई सितारे नजर आए।
कैसे बॉलीवुड है रेस में आगे?
वैसे तो इस फेहरिस्त में पांच फिल्में बॉलीवुड की हैं तो वहीं पांच साउथ की भी हैं पर अगर फिल्मों की कमाई का विश्लेषण करें, तो बॉलीवुड फिल्में इस क्लब में टॉप पर हैं। समझिए कैसे?
अगर इस लिस्ट में शामिल बॉलीवुड की पांच फिल्मों 'दंगल', 'धुरंधर 2', 'धुरंधर', 'जवान' और 'पठान' के कलेक्शन का टोटल किया जाए, तो यह 7405 करोड़ रुपये होगा।
वहीं, साउथ की फिल्म 'बाहुबली 2', 'पुष्पा 2', 'आरआरआर', 'केजीएफ 2' और 'कल्कि' का टोटल किया जाए तो यह 7017 होगा। इन आकड़ों से भी साफ जाहिर है कि बॉलीवुड यहां भी आगे है।
वैसे तो इस फेहरिस्त में पांच फिल्में बॉलीवुड की हैं तो वहीं पांच साउथ की भी हैं पर अगर फिल्मों की कमाई का विश्लेषण करें, तो बॉलीवुड फिल्में इस क्लब में टॉप पर हैं। समझिए कैसे?
अगर इस लिस्ट में शामिल बॉलीवुड की पांच फिल्मों 'दंगल', 'धुरंधर 2', 'धुरंधर', 'जवान' और 'पठान' के कलेक्शन का टोटल किया जाए, तो यह 7405 करोड़ रुपये होगा।
वहीं, साउथ की फिल्म 'बाहुबली 2', 'पुष्पा 2', 'आरआरआर', 'केजीएफ 2' और 'कल्कि' का टोटल किया जाए तो यह 7017 होगा। इन आकड़ों से भी साफ जाहिर है कि बॉलीवुड यहां भी आगे है।