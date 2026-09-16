इंटरव्यू: ‘म्यूजिकल इवेंट में शाहरुख को बुला लेंगे’, आयोजकाें पर क्यों भड़के कैलाश खेर? बोले- संगीत की पहचान..

‘वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक होता है’

कैलाश खेर के मुताबिक फिल्मी संगीत और इंडिपेंडेंट म्यूजिक की प्रकृति अलग है। फिल्मी गाना कई लोगों के मिलकर काम करने से बनता है, जबकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक में एक कलाकार खुद लिखने, कंपोज करने, गाने और लाइव परफॉर्म करने तक की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, ‘फिल्म का गाना अलग होता है। उसमें कोई और लिख रहा है, कोई और धुन बना रहा है, कोई और गा रहा है और कोई और उसके ऊपर नाच रहा है। उसमें टीमवर्क होता है अलग ही।

लेकिन जब आप किसी एक म्यूजिक को ऐसे देखते हैं कि इन्होंने गाना लिखा भी, कंपोज भी किया, गाया भी और लाइव परफॉर्म भी कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक होता है। उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए।’

‘U2 का फिल्म से क्या कनेक्शन है?’

‘अपनी बात समझाने के लिए कैलाश खेर ने U2 (आइरिश रॉक बैंड) का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, ‘U2 तो कोई यूट्यूब का और फिल्म का तो कनेक्शन नहीं है न जी। लेकिन वो अपने आप में बड़ा, फिल्म से भी बड़ा इंडस्ट्री है।

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कोल्डप्ले बैंड (ब्रिटिश रॉक बैंड) का उदाहरण दिया। कैलाश ने कहा, ‘ये कोई फिल्म है क्या? नहीं है। ये फिल्म के गाने नहीं गाते, इनकी पहचान अपने संगीत से है। दूसरे देशों में ऐसे म्यूजिक एक्ट्स की अपनी पहचान होती है, जबकि भारत में म्यूजिक को अक्सर फिल्मों से जोड़कर देखा जाता है।'