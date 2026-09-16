बॉक्स ऑफिस: 40वें दिन 'हनुमान अंश' ने 'धुरंधर'-'पठान' और 'छावा' को चटाई धूल; कितना दिखा 'मिर्जापुर' का दम?

मंगल को रहा 'हनुमान अंश' का दंगल

फिल्म 'हनुमान अंश' ने 39वें दिन 8.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, बीते दिन मंगलवार को भी इस फिल्म ने दंगल किया। कल इस फिल्म का सिनेमाघरों में 40वां दिन था। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने कल भी 8.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसी के साथ फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 231.19 करोड़ रुपये हो चुका है। वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई का आंकड़ा 291.40 करोड़ रुपये पहुंच चुका है।