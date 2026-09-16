बॉक्स ऑफिस: 40वें दिन 'हनुमान अंश' ने 'धुरंधर'-'पठान' और 'छावा' को चटाई धूल; कितना दिखा 'मिर्जापुर' का दम?
Box office Report: बीते दिन मंगलवार को भी 'हनुमान अंश' ने शानदार कमाई की। 'मिर्जापुर' भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। जानिए दोनों फिल्मों का कलेक्शन कितना रहा?
विस्तार
फिल्म 'हनुमान अंश' की रिलीज को कल मंगलवार को 40 दिन पूरे हो चुके हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अब भी चमत्कार कर रही है। बीते दिन इसने 'धुरंधर', 'पठान' और 'छावा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ लगी फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' भी अच्छी स्थिति में हैं। वहीं, 'हैवान' की हालत पस्त हो गई है। जानिए कल मंगलवार को किस फिल्म ने कितने कमाए?
मंगल को रहा 'हनुमान अंश' का दंगल
फिल्म 'हनुमान अंश' ने 39वें दिन 8.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, बीते दिन मंगलवार को भी इस फिल्म ने दंगल किया। कल इस फिल्म का सिनेमाघरों में 40वां दिन था। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने कल भी 8.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसी के साथ फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 231.19 करोड़ रुपये हो चुका है। वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई का आंकड़ा 291.40 करोड़ रुपये पहुंच चुका है।
'धुरंधर'-'पठान' और 'छावा' को पीछे छोड़ा
फिल्म 'हनुमान अंश' ने 40वें दिन की कमाई के मामले में 'धुरंधर' समेत कई ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।
|फिल्म
|40वें दिन का कलेक्शन
|हनुमान अंश
|8.25 करोड़ रुपये
|धुरंधर
|2.60 करोड़ रुपये
|पठान
|2.55 करोड़ रुपये
|छावा
|1.40 करोड़ रुपये
|उरी द सर्जिकल स्ट्राइक
|1.38 करोड़ रुपये
'मिर्जापुर' ने कितने कमाए?
फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' भी सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म कर रही है। यह फिल्म 04 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कल मंगलवार को 12वें दिन इसका कलेक्शन 5.50 करोड़ रुपये रहा। इससे एक दिन पहले भी फिल्म ने इतनी कमाई की थी। 'मिर्जापुर' का इंडिया नेट कलेक्शन 195.74 करोड़ रुपये हो चुका है। उम्मीद है कि यह जल्द ही 200 करोड़ क्लब का हिस्सा बनेगी।
'हैवान' की हालत पस्त
फिल्म 'हैवान' की बॉक्स ऑफिस पर बुरी स्थिति है। सैफ अली खान और अक्षय कुमार अभिनीत इस फिल्म की पहले वीक ही हालत खराब हो चुकी है। पहले सोमवार इसने 70 लाख रुपये कमाए थे। वहीं, कल मंगलवार को पांचवें दिन भी इतना ही कलेक्शन जुटाया। 'हैवान' का टोटल नेट कलेक्शन 8.77 करोड़ रुपये है।