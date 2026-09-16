गणपति विसर्जन: अंबानी परिवार ने धूमधाम से दी बप्पा को विदाई; झूमकर नाचे अनंत और राधिका; देखिए तस्वीरें

बता दें कि गणेश चतुर्थी के दिन अंबानी परिवार ने मुंबई में अपने निवास एंटीलिया में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। मेहमानों की लिस्ट में बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल थे। इनमें सैफ अली खान, करीना कपूर, रणबीर कपूर-आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, सलमान खान, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, अर्जुन कपूर, माधुरी दीक्षित-श्रीराम नेने, कैटरीना कैफ-विक्की कौशल समेत कई सेलेब्स पहुंचे थे।