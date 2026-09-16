गणपति विसर्जन: अंबानी परिवार ने धूमधाम से दी बप्पा को विदाई; झूमकर नाचे अनंत और राधिका; देखिए तस्वीरें
Ambani Family Bids Farewell To Bappa: गणेश चतुर्थी पर अंबानी परिवार ने एंटीलिया में बप्पा का स्वागत किया था। भव्य स्तर पर उत्सव का आयोजन हुआ, जहां फिल्मी हस्तियां भी पहुंचीं। बीते दिन गणपति का विसर्जन भी धूमधाम से किया गया।
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अंबानी परिवार ने गणेश चतुर्थी पर अपने यहां बप्पा बिठाए थे। धूमधाम से आयोजन हुआ था। कल मुंबई में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। बप्पा को विदाई भी भव्य तरीके से दी गई। रंग-गुलाल उड़ाते हुए डांस किया गया। विसर्जन के दौरान अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने जमकर डांस किया।
अंबानी परिवार ने धूमधाम से दी बप्पा को विदाई
गणपति विसर्जन में नीता अंबानी, राधिका मर्चेंट, अनंत समेत अंबानी परिवार के सदस्य शामिल रहे। बुधवार देर रात अंबानी परिवार के सदस्य गणेश चतुर्थी के लिए अपने घर लाई गई भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन समारोह में शामिल होने के लिए बाहर निकले।
अनंत राधिका ने किया डांस
बप्पा को विदाई देते हुए अनंत और राधिका ने पूरे उल्लास और उत्साह के साथ डांस किया। जब मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, तो नीता अंबानी से लेकर राधिका तक सभी सदस्य सभी पूरी श्रद्धा और भक्ति में लीन दिखे।
अंबानी परिवार के गणपति विसर्जन उत्सव में कई सेलेब्स भी शामिल हुए। इन्फ्लुएंसर ओरी को भी स्पॉट किया गया।
बता दें कि गणेश चतुर्थी के दिन अंबानी परिवार ने मुंबई में अपने निवास एंटीलिया में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। मेहमानों की लिस्ट में बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल थे। इनमें सैफ अली खान, करीना कपूर, रणबीर कपूर-आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, सलमान खान, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, अर्जुन कपूर, माधुरी दीक्षित-श्रीराम नेने, कैटरीना कैफ-विक्की कौशल समेत कई सेलेब्स पहुंचे थे।