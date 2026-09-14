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Hindi News ›   Entertainment ›   Sohail Khan welcomed ganpati in house with sister arpita khan and Alvira khan

गणेश चतुर्थी: सोहेल खान ने किया बप्पा का स्वागत, त्योहार मनाने पहुंचा अर्पिता और अलवीरा समेत पूरा खान परिवार

Mon, 14 Sep 2026 08:27 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Mon, 14 Sep 2026 08:27 PM IST
सार

Sohail Khan Weclome Bappa Home: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सोहेल खान ने भी अपने परिवार के साथ गणपति का स्वागत किया। इस दौरान उनकी बहनें भी यह त्योहार मनाने उनके घर पहुंचीं।

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Sohail Khan welcomed ganpati in house with sister arpita khan and Alvira khan
सोहेल खान के घर बप्पा का स्वागत करतीं बहन अर्पिता - फोटो : Instagram @voompla

विस्तार
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मुंबई में हर तरफ गणेशोत्सव की घूम मची हुई है। इस अवसर पर अभिनेता सलमान खान के भाई सोहेल खान ने भी घर पर बप्पा का स्वागत किया। इस दौरान उनके घर पर पूरा खान परिवार बप्पा के स्वागत में पलकें बिछाए दिखाई दिया।ाइ
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कौन-कौन हुआ शामिल? 
गणेश चतुर्थी के इस खास पर अवसर पर सोहेल खान की बहन अर्पिता खान और अलवीरा खान भी भाई के घर पहुंचीं। इतना ही नहीं बहनों के बच्चे भी भगवान गणेश के स्वागत में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान सभी पारंपरिक परिधानों में दिखे। सोहेल की मां सलमान खान भी बप्पा के दर्शन करने बेटे के घर पहुंचीं।

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Sohail Khan welcomed ganpati in house with sister arpita khan and Alvira khan
सलमान-सोहेल की मां सलमा खान - फोटो : सलमान-सोहेल की मां सलमा खान

पिछले साल अर्पिता ने किया था स्वागत  
2025 में गणेश चतुर्थी के मौके पर अर्पिता खान ने अपने घर गणपति जी स्थापित किये थे। सलमान समेत खान परिवार के ज्यादातर सदस्य अर्पिता के घर आरती में शामिल हुए थे। इस समारोह में चोटिल होने के बावजूद सलमान ने अर्पिता के बच्चों के साथ खूब डांस किया था।

Sohail Khan welcomed ganpati in house with sister arpita khan and Alvira khan
चंकी पांडे - फोटो : instagram @voompla

कई सेलेब्स के घर विराजे गणपति  
गणेश चतुर्थी के दिन बॉलीवुड के ज्यादातर सितारे बप्पा को घर ला रहे हैं। सैफ अली खान, करीना कपूर, अक्षय कुमार, सोनू सूद समेत कई सेलेब्स ने बप्पा का स्वागत किया। इतना ही नहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज पोस्ट कर यह खुशी फैंस के साथ बांटी है।

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