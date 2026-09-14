गणेश चतुर्थी: सोहेल खान ने किया बप्पा का स्वागत, त्योहार मनाने पहुंचा अर्पिता और अलवीरा समेत पूरा खान परिवार

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कौन-कौन हुआ शामिल?

गणेश चतुर्थी के इस खास पर अवसर पर सोहेल खान की बहन अर्पिता खान और अलवीरा खान भी भाई के घर पहुंचीं। इतना ही नहीं बहनों के बच्चे भी भगवान गणेश के स्वागत में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान सभी पारंपरिक परिधानों में दिखे। सोहेल की मां सलमान खान भी बप्पा के दर्शन करने बेटे के घर पहुंचीं।

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मुंबई में हर तरफ गणेशोत्सव की घूम मची हुई है। इस अवसर पर अभिनेता सलमान खान के भाई सोहेल खान ने भी घर पर बप्पा का स्वागत किया। इस दौरान उनके घर पर पूरा खान परिवार बप्पा के स्वागत में पलकें बिछाए दिखाई दिया।ाइ