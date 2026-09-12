हनुमान अंश: क्या ऑस्कर में एंट्री करेगी फिल्म? निर्माता नम्रता सिंह ने किया बड़ा खुलासा, कही यह बात
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 12 Sep 2026 05:59 PM IST
सार
Hanuman Ansh: फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर सफलता और दर्शकों से प्यार मिलने के बाद प्रोड्यूसर ने इसकी ऑस्कर में एंट्री पर खुलकर बात की। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
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विस्तार
'हनुमान अंश' इन दिनों 'मिर्जापुर', 'हैवान' और 'टॉक्सिक' जैसी फिल्मों को कड़ी टक्कर को कड़ी टक्कर दे रही है। हालांकि, इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी फिल्म ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री नहीं बन पाएगी। अब फिल्म की प्रोड्यूसर नम्रता सिंह ने इसकी वजह बताई है।
ऑस्कर में एंट्री पर क्या बोलीं प्रोड्यूसर?
बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में जब प्रोड्यूसर नम्रता सिंह से पूछा गया कि फिल्म भारत की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री क्यों नहीं बन पाई। इस पर उन्होंने बताया कि टीम को ऑस्कर के लिए फिल्म सबमिट करने की प्रोसेस के बारे में जानकारी ही नहीं थी और इसी वजह से उनकी डेडलाइन मिस हो गई।
नम्रता सिंह ने बताया कि 7 सितंबर को ऑस्कर के लिए फिल्म सबमिट करने की आखिरी तारीख थी और उनकी टीम डेडलाइन मिस कर गई।
प्रोड्यूसर ने कहा कि उन्हें बाद में कई लोगों के फोन आने लगे कि उन्होंने फिल्म सबमिट क्यों नहीं की। लेकिन टीम को इस प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि वे इस समय बहुत सारे काम में व्यस्त हैं और उनकी टीम भी काफी छोटी है।
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ऑस्कर में एंट्री पर क्या बोलीं प्रोड्यूसर?
बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में जब प्रोड्यूसर नम्रता सिंह से पूछा गया कि फिल्म भारत की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री क्यों नहीं बन पाई। इस पर उन्होंने बताया कि टीम को ऑस्कर के लिए फिल्म सबमिट करने की प्रोसेस के बारे में जानकारी ही नहीं थी और इसी वजह से उनकी डेडलाइन मिस हो गई।
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नम्रता सिंह ने बताया कि 7 सितंबर को ऑस्कर के लिए फिल्म सबमिट करने की आखिरी तारीख थी और उनकी टीम डेडलाइन मिस कर गई।
प्रोड्यूसर ने कहा कि उन्हें बाद में कई लोगों के फोन आने लगे कि उन्होंने फिल्म सबमिट क्यों नहीं की। लेकिन टीम को इस प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि वे इस समय बहुत सारे काम में व्यस्त हैं और उनकी टीम भी काफी छोटी है।
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हनुमान अंश का बाकी भाषाओं में डबिंग पर काम जारी
फिल्म की अन्य भाषाओं में डबिंग पर नम्रता सिंह ने आगे बताया कि फिलहाल टीम ने फिल्म को तेलुगु में डब किया है और बाकी भाषाओं में डबिंग का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक्सेसिबिलिटी पर भी काम हो रहा है, ताकि अलग-अलग क्षमताओं वाले लोग भी फिल्म देख सकें।
फिल्म की अन्य भाषाओं में डबिंग पर नम्रता सिंह ने आगे बताया कि फिलहाल टीम ने फिल्म को तेलुगु में डब किया है और बाकी भाषाओं में डबिंग का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक्सेसिबिलिटी पर भी काम हो रहा है, ताकि अलग-अलग क्षमताओं वाले लोग भी फिल्म देख सकें।
‘हनुमान अंश’ के बारे में
- ‘हनुमान अंश’ को विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है।
- फिल्म में शोभिना डब्ल्यू. सत्य, विहान एस. हेगड़े, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल के. रस्तोगी और गुलशन पांडे जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं।
- फिल्म को रागिनी एस., नम्रता जी. सिंह, अनुप्रिया ए. नगर और विशाल चतुर्वेदी ने प्रोड्यूस किया है।
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