रामायण: रिलीज हुआ फिल्म का पहला गाना, 'जय जय राम' देखकर यूजर्स ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया; जानें क्या बोले

गाने के साथ किया था पोस्टर रिलीज

सोमवार को टी-सीरीज ने इस गाने के साथ ही एक मोशन पोस्टर भी जारी किया है। इसमें भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर दिख रहे हैं और सीता के रूप में साई पल्लवी। यह पोस्टर, शांत, स्थिर और सुकून देने वाला है। दोनों के आस पास प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। जंगल में हरे-भड़े पेड़ हैं। शांत नदी बह रही है। नदी किनारे पहाड़ी पर माता सीता और प्रभु राम विराजमान हैं। प्रभु श्री राम माता सीता के बालों में गुलाब का फूल सजा रहे हैं।