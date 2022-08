GodFather Teaser: चार दिन बाद दिखेगी 'गॉडफादर' की पहली झलक, साथ नजर आएंगे सलमान खान और चिरंजीवी

सलमान खान का कैमियो

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 'मेगास्टार' चिरंजीवी की आने वाली फिल्म गॉडफादर में एक कैमियो करने जा रहे हैं। खुद चिरंजीवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सलमान खान के साथ एक तस्वीर शेयर कर इस बात की जानकारी दी थी। चिरंजीवी ने बताया था कि फिल्म में उनका और सलमान खान का एक डांस परफॉर्मेंस भी होने वाला है।

Shaking a leg with The Bhai @BeingSalmanKhan for #GodFather @PDdancing is at his Choreographing Best!! A sure shot Eye Feast!!@jayam_mohanraja @AlwaysRamcharan@MusicThaman @SuperGoodFilms_@KonidelaPro #Nayanthara @ProducerNVP @saregamasouth pic.twitter.com/mRjXRNhaJB