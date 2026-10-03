दृश्यम 3 कलेक्शन: 100 करोड़ पार हुई अजय देवगन की फिल्म? दूसरे दिन की कमाई ने भी चौंकाया

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। दर्शकों को इसकी रिलीज का काफी इंतजार था। ऐसे में यह फिल्म दो अक्तूबर को सिनेमाघरों में सज गई। पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है। आइए जानते हैं इस फिल्म ने दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया है।