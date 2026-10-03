बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' की दस्तक के बाद कैसा है 'द वन' का हाल, 'हनुमान अंश' और 'द पैराडाइज' ने कितनी की कमाई?

सिनेमाघरों में इन दिनों अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' का जलवा है। इस फिल्म के अलावा भी कई फिल्में सिनेमाघरों में लगी हैं। इनमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' और नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' शामिल हैं। जानिए 'दृश्यम 3' की आंधी के आगे इन फिल्मों के अलावा साउथ की फिल्म 'द पैराडाइज' ने कितना कलेक्शन किया है।

'हनुमान अंश' का कितना रहा कलेक्शन?

जब से सिनेमाघरों में फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज हुई है, तब से इस फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि 07 अगस्त को रिलीज यह फिल्म अब भी सिनेमाघरों में बनी हुई है। शुक्रवार को इसने 2.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। आज 58वें दिन खबर लिखे जाने तक इसने 1.79 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसी के साथ 'हनुमान अंश' का टोटल कलेक्शन 321.42 करोड़ रुपये हो चुका है। वर्ल्डवाइड इस फिल्म का कारोबार 419.13 करोड़ रुपये हो चुका है।