दृश्यम 3: फिल्म में जयदीप अहलावत और प्रकाश राज के काम से खुश हुईं तब्बू, तस्वीर शेयर करके लिखा ये संदेश

जयदीप अहलावत एसपी राजवीर तोमर के रोल में नजर आ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में शामिल होकर कहानी में जबरदस्त रोमांच लाते हैं। वहीं, प्रकाश राज वकील इंद्रजीत शेट्टी का रोल निभा रहे हैं। अजय देवगन 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' के लिए विजय सलगांवकर के रोल में वापस आए हैं।फिल्ममेकर करण जौहर ने फिल्म 'दृश्यम 3' का सपोर्ट किया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया है और इसकी तारीफ की है। उन्होंने फिल्म को मजेदार, लाजवाब बताया। इसके अलावा अजय देवगन व जयदीप अहलावत की शानदार एक्टिंग की तारीफ की है। उन्होंने अभिषेक पाठक को बेहतरीन डायरेक्टर भी कहा। फिल्म की सफलता के लिए पूरी कास्ट और क्रू को बधाई दी।