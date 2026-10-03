मुकेश खन्ना: ओटीटी पर हुआ दिग्गज अभिनेता का डेब्यू, गुजराती फिल्म 'विश्वगुरु' पर कही यह बड़ी बात

भाषा पर अटकी फिल्म की गाड़ी

फिल्म 'विश्वगुरु' के बारे में बात करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा, ‘फिल्म साइन करने से पहले मैंने निर्माताओं को बताया कि मुझे गुजराती नहीं आती। तब मुझे पूरी फिल्म में हिंदी बोलने के लिए कहा गया। फिल्म के डायलॉग हिंदी में लिखे गए तब मैंने काम कर पाया। इस फिल्म में एक कहानी और एक संदेश है। न केवल युवाओं को, बल्कि अभिभावकों को भी इसे देखना चाहिए। देश की शिक्षा व्यवस्था संभालने वाले नेताओं, शिक्षा मंत्रियों को भी इसे देखना चाहिए।’ इसके साथ ही उन्होंने याद किया कि उनकी आखिरी फिल्म जिसे बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, वह देव आनंद की 'सेंसर' थी