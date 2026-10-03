जूनियर एनटीआर: ‘यह बहुत घिनौना’, जान्हवी के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने पर फूटा गुस्सा, किसे दी चेतावनी?
Junior Ntr Post On AI Video: फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' के गाने 'चुट्टामल्ले' के एआई से बने मॉर्फ्ड वीडियो के वायरल होने पर एक्टर जूनियर एनटीआर काफी नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके साथ ही सरकार से खास गुहार भी लगाई है। जानें क्या है एक्टर की पोस्ट?
विस्तार
फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' के गाने 'चुट्टामल्ले' का एक मॉर्फ्ड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह वीडियो बेहद अश्लील और घिनौान है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फिल्म के अभिनेता जूनियर एनटीआर ने एआई की मदद से ऐसे गंदे वीडियो बनाने वालों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस हरकत को घिनौना बताते हुए काफी कुछ लिखा...
क्या बोले जूनियर एनटीआर ?
अभिनेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने लिखा, ‘घिनौना, बेशर्म और बीमार मानसिकता वाला, 'चुट्टामल्ले' गाने के इस मॉर्फ्ड वीडियो को बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ मैं हर संभव कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे कंटेंट को ना देखें, ना शेयर करें और ना ही उस पर प्रतिक्रिया दें। आज यह किसी और के साथ हुआ है, कल आपकी मां, बहन, पत्नी या बेटी भी इसका शिकार हो सकती है।'
सरकार से की खास अपील
जूनियर एनटीआर ने सोशल मीडिया पर सरकार के खास अपील भी की। उन्होंने लिखा, ‘यह बेहद गंभीर मामला है। मैं सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार से अपील करता हूं कि AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त नियम बनाए जाएं और कार्रवाई की जाए।’
Disgusting, Sick and Shameless.— Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026
In a land that worships women as mothers and goddesses, where "Matrudevo Bhava" is not just a phrase but a part of our culture, some people have fallen so low that they are using AI to disrespect a woman in the most degrading way possible. Using…
फिल्म ‘देवरा’ के बारे में
- फिल्म ‘देवरा' 27 सितंबर 2024 को रिलीज हुई थी।
- फिल्म में जूनियर एनटीआर और जान्हवी कपूर अहम भूमिकाओं में थे।
- इस फिल्म से जान्हवी ने साउथ में डेब्यू किया था।
- वहीं सैफ अली खान इस फिल्म में विलेन बने थे।
- हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर सकी।