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CJP आंदोलन पर मुकेश खन्ना का फूटा गुस्सा, ‘कॉकरोचों’ को जमकर लताड़ा

Sat, 03 Oct 2026 06:30 PM IST
Shruti वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Sat, 03 Oct 2026 06:30 PM IST
Mukesh Khanna lashes out at the CJP movement; fiercely slams the ‘cockroaches’.
CJP आंदोलन पर मुकेश खन्ना का फूटा गुस्सा, ‘कॉकरोचों’ को जमकर लताड़ा
 
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