Drishyam 3 Movie Review: क्या इस बार बच पाएगा विजय सालगांवकर? जानें फिल्म में कितना वजन लेकर आए जयदीप अहलावत

कहानी

फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां पिछले भाग की कहानी खत्म हुई थी। एक बार फिर से देशमुख परिवार अपने बेटे के मर्डर का इंसाफ खोजने निकलता है। मीरा देशमुख (तब्बू) और उनके पति महेश देशमुख (रजत कपूर) इस बार मदद मांगने पहुंचते हैं एसपी क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर (जयदीप अहलावत) के पास। राजवीर के पास एक बहुत ही तगड़ा सबूत है, जो एक बार फिर से इस केस को खोलने में मदद करता है। और, अब एक बार फिर से विजय सलगांवकर (अजय देवगन) और उसका परिवार मुसीबत में है। फिल्म में आगे क्या होता है यह कहानी पढ़ने से ज्यादा आपको स्क्रीन पर देखने में मजा आएगा। आपका मजा किरकिरा ना हो, इसलिए यहां कहानी इतनी ही काफी है।

फिल्म का पहला भाग जहां पुलिस और विजय के इर्द गिर्द घूमता है। वहीं दूसरा भाग कोर्ट केस की लड़ाई में। यहां एंट्री होती है इन्द्रजीत शेट्टी (प्रकाश राज) की, जो देशमुख परिवार के वकील बनकर इस फ्रैंचाइजी से जुड़े हैं। अब क्या विजय इस बार वाकई फंस जाएगा या कहानी में कुछ और नया है? यह जानने के लिए फिल्म देख सकते हैं।