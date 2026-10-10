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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: वर्ल्डवाइड 400 करोड़ पार हुई 'दृश्यम 3' की कमाई, 'हनुमान अंश' ने भी लगाई छलांग

Sat, 10 Oct 2026 08:28 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 10 Oct 2026 08:28 AM IST
सार

Box Office Collection: 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। एक हफ्ते बाद भी यह फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। आइए जानते हैं बाकी फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है?
 

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Drishyam 3 worldwide Box Office Collection cross 400 Crore know Hanuman Ansh Total Earning
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला
बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' का कब्जा है। फिल्म की रिलीज को एक हफ्ता पूरा हो गया है। इसके बावजूद फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। जानिए आठवें दिन इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है। इसके अलावा 'द वन' और 'हनुमान अंश' की कमाई के बारे में भी जानते हैं।
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द वन ट्रेलर रिलीज - फोटो : instagram @tamannaahbhatia
'द वन' की घटी कमाई
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अदाकारी से सजी फिल्म 'द वन' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 15 दिन हो चुके हैं। अब इसकी कमाई काफी घट गई है। गुरुवार को इसने 75 लाख रुपये की कमाई की थी। शुक्रवार को इसने 55 लाख रुपये कमाए हैं। फिल्म का टोटल कलेक्शन 66.35 करोड़ रुपये हो गया है।

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हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब
'हनुमान अंश' की कमाई में उछाल
फिल्म 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए 64 दिन हो गए हैं। बीते दिनों इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिली थी। ऐसा लगा था कि अब इसकी कमाई थम रही है। मगर एक बार फिर इसकी कमाई में उछाल देखने को मिला है। शुक्रवार को इसने 1.20 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 329.18 करोड़ रुपये हो गया है।
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दृश्यम 3 फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला
'दृश्यम 3' का दबदबा कायम
  • अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है।
  • फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है। फिलहाल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है।
  • फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन 14.50 करोड़ की कमाई की है।
  • इसके साथ इसका टोटल कलेक्शन 260 करोड़ रुपये हो गया है।
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दृश्यम 3 फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला
वर्ल्डवाइड 400 करोड़ पार 'दृश्यम 3' का कलेक्शन
  • फिल्म का भारत में ग्रास कलेक्शन 312 करोड़ रुपये हो गया है। 
  • आठवें दिन फिल्म ने ओवरसीज 6 करोड़ रुपये कमाए हैं।
  • इस तरह से इस फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रास कलेक्शन 407 करोड़ रुपये हो गया है।
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