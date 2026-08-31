कितनी है 'दृश्यम 3' के कलाकारों की फीस? अजय देवगन ने लिए करोड़ों; तब्बू और श्रिया सरन ने इतना किया चार्ज

1 of 7 अजय देवगन, तब्बू - फोटो : एक्स@starstudio18_

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अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच क्रेज है। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बन रही यह फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी किस्त है। फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कलाकारों ने इसके लिए कितनी फीस ली है।

2 of 7 अजय देवगन - फोटो : एक्स@starstudio18_

अजय देवगन

फिल्म में अजय देवगन अपने किरदार 'विजय सलगांवकर' के रूप में वापसी करने को तैयार हैं। खबरों के मुताबिक अजय देवगन ने फिल्म के लिए 18 से 22 करोड़ रुपये वसूले हैं। इस बीच फैंस ये जानने को उत्सुक हैं कि फिल्म की बाकी स्टारकास्ट को कितनी फीस दी गई है।

3 of 7 श्रिया सरन - फोटो : एक्स@starstudio18_

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4 of 7 तब्बू - फोटो : एक्स@starstudio18_

तब्बू

फिल्म में पुलिस अफसर मीरा देशमुख का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री तब्बू भी तीसरी किस्त में नजर आएंगी। उन्हें इस फिल्म के लिए 2.5 से 3.5 करोड़ रुपये दिए गए हैं। फ्रेंचाइजी की पहले की फिल्मों में उनकी अदाकारी की काफी तारीफ हुई।

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5 of 7 रजत कपूर - फोटो : एक्स@starstudio18_