‘रेस 4’ में आमिर खान की एंट्री की खबरों पर प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने दिया रिएक्शन, बताया फिल्म की कास्ट का सच
Race 4 Cast Update: ‘रेस 4’ को लेकर पिछले कुछ समय से कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा आमिर खान के फिल्म में शामिल होने की हो रही थी। अब फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने इन खबरों पर सफाई देते हुए फिल्म की कास्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है।
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हाल ही में खबरें थीं कि आमिर खान ‘रेस 4’ का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ के डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य के फिल्म का निर्देशन करने की भी चर्चा थी। हालांकि, अब ‘रेस’ फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों को बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस टिप्स फिल्म्स ने सारी चर्चाओं से पर्दा उठा दिया है।
‘रेस 4’ की कास्ट अभी फाइनल नहीं हुई
रमेश तौरानी ने इंस्टाग्राम पर एक बयान शेयर करते हुए कहा, ‘हम यह साफ करना चाहते हैं कि ‘रेस 4’ की कास्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई है। हम मीडिया और सोशल मीडिया पेजों से अनुरोध करते हैं कि वे कास्ट को लेकर किसी भी तरह की अटकलें लगाने और किसी भी अपुष्ट या झूठी खबर को शेयर करने से बचें। जैसे ही कास्ट फाइनल होगी, हम अपनी तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे।’
यानी फिलहाल आमिर खान के ‘रेस 4’ में शामिल होने की खबर पर मेकर्स की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है।
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पहले भी कई एक्टर्स के नाम जुड़ चुके हैं
- ऐसा पहली बार नहीं है जब ‘रेस 4’ की कास्ट को लेकर किसी अभिनेता का नाम सामने आया हो।
- इस साल जनवरी में भी खबरें आई थीं कि अक्षय खन्ना फिल्म में वापसी कर सकते हैं। उस समय रमेश तौरानी ने इन बातों को भी सिरे से खारिज किया था।
- ‘रेस 4’ के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ का नाम भी जोड़ा जा चुका है।
- रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों एक्टर्स ने फिल्म की कहानी सुन ली है।
- हालांकि, इन दोनों के नाम को लेकर भी मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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